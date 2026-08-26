Injekciós tűvel fenyegetve raboltak ki egy trafikot Zagyvapálfalván

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2026-08-26 14:03:00 CEST

Pár nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt.

Egy fecskendővel és injekciós tűvel fenyegetőző férfi 124 ezer forintot vitt el augusztus 18-án este egy zagyvapálfalvai dohányboltból – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 37 éves szalmatercsi férfi előzőleg a dohánybolt közelében várakozott és figyelte az üzlet forgalmát. Miután már csak az eladó maradt bent, fekete maszkot húzott a fejére, majd nem sokkal 19 óra után bement a boltba.

A férfi egy fecskendőt és egy injekciós tűt tartott a kezében, ezeket az üzletben összeillesztette, majd a bevételt követelte. Az alkalmazott a fenyegetés hatására 124 ezer forintot adott át neki a kasszából, a férfi pedig a pénzzel távozott.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozócsoportot hozott létre az elkövető azonosítására. A rendőrök adatokat és kamerafelvételeket elemeztek, valamint tanúkat hallgattak ki. Ennek során azonosították a 37 éves férfit, akit augusztus 24-én 19 óra 35 perckor egy távolsági buszmegállóban fogták el. A lakhelyén tartott kutatás során több tárgyat lefoglaltak, köztük azt a lábbelit is, amelyet a rendőrség közlése szerint a rabláskor viselt. A férfit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.