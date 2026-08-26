„Különleges figyelmet igénylő„ kisfiú zuhant ki a szegedi panelház tizedik emeletéről

Szeged;kisfiú;tragédia;zuhanás;haláleset;

2026-08-26 15:44:00 CEST

Az erkély be volt rácsozva, a konyhaablak azonban nem, onnan esett ki a gyermek.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, kiesett egy kisgyerek szerda reggel egy szegedi, tízemeletes panelház ablakából, és a helyszínen életét vesztette. A tragédia egy Szamos utcai panelháznál történt.

Az ügyben a rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy ma reggel a szegedi járőrök lakossági bejelentés alapján jelentek meg a Szamos utcában, ahol egy társasház tizedik emeleti lakásának ablakából eddig tisztázatlan körülmények között egy 7 éves fiú kiesett. Az újraélesztési kísérlet sajnos nem járt sikerrel, a gyermek a helyszínen életét vesztette. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit. A Rádió88 szerint a helyszínre négy rendőrautó és egy mentő érkezett. A környéket lezárták.

A Blikk úgy tudja, egy különleges figyelmet igénylő kisfiú veszítette életét. A panelház egyik, névtelenséget kérő lakója a lapnak arról beszélt, hogy egy fiatal nő egyedül nevelte a kisfiát és a kislányát az ingatlanban, ahol az édesanyja, az áldozat nagymamája élt korábban. Ő azonban külföldre költözött.

„Az erkélyüket befedték ráccsal, tehát azon szerencsére nem is tudott volna kiesni egyik gyerek sem. Sajnos azonban a konyhaablak nem volt ilyen szempontból biztonságossá téve, a kisfiú pedig végül onnan zuhant ki. Ugyan a négyéves húga és az anyukája is otthon voltak, de talán magára hagyhatták őt néhány pillanatra. Egy székre így akár könnyedén fel is állhatott, a tragédia pedig sajnos egy pillanat alatt megtörténhet” - mondta a lakó. Az édesanya teljesen összetört. Egy másik szomszéd szerint mindkét gyerek aranyos és tisztelettudó, édesanyjuk jól nevelte őket.