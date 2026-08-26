Újra elérhető lehet az Erasmus+ program

Semmelweis Egyetem;Erasmus+ program;modellváltás;

2026-08-26 17:27:00 CEST

A tanév kezdése előtt jó lehetőséget biztosít leendő diákjainak a Semmelweis Egyetem, hogy kötetlenebb formában megismerhessék az intézményt, amely aztán évekig a második otthonuk lesz.

A Semmelweis Egyetemen hagyomány, hogy augusztus utolsó napjaiban nyári egyetem keretében szervezett programokkal várják a hallgatóikat – mindazokat, akik most szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat, de azokat is, akik már az egyetem diákjai. A szerdai pódiumbeszélgetésen az egyetem vezetősége tájékoztatta a résztvevőket mindarról, mi vár rájuk a következő években, milyen hagyományokkal rendelkezik az oktatási intézmény, és milyen fejlesztések várhatók a következő időszakban. Dr. Merkely Béla rektor elmondta: csaknem 16 ezer diák tanul náluk. Az oktatás három nyelven – magyarul, angolul és németül – folyik, de a világ több mint 130 országából érkeznek hozzájuk fiatalok, aminél több ország csak a nyári olimpiákon vesz részt – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. Ez tehát egy igazi multikulturális olvasztótégely, ami talán furcsa lesz azoknak a diákoknak, akik a magyar középiskolákból érkeztek, azonban mivel a fiatalok már beszélnek nyelveken, főleg angolul, így biztosan nem okoz majd problémát számukra az egymás közti kommunikáció.

A rektor röviden ismertette a több mint 250 éves egyetem történetének főbb sarokpontjait, így szó esett a 2021-es modellváltásról is. Akkor egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vette át az államtól az intézmény fenntartását. Hozzátette:

az azóta kialakult struktúrát most fokozatosan leépítik, de az nem valószínű, hogy visszatér az állami struktúra, hiszen a modellváltásnak voltak olyan előnyei, mint hogy az általuk használt ingatlanok az egyetem tulajdonába kerültek.

Márpedig egy tulajdonos teljesen más szemlélettel használja az ingatlanjait, mint egy bérlő, folyamatosan azon dolgozik, hogyan tudja fejleszteni, szebbé tenni azokat. Dr. Merkely Béla közölte: a következő egy év arról fog szólni, milyen új modell alakul majd ki az intézmény fenntartására. A rektor emlékeztetett: van mire büszkének lenniük, hiszen a Times Higher Education idei orvostudományi és egészségügyi (Medical and Health) szakterületi rangsorán a Semmelweis Egyetemnek szinte minden vizsgált paraméterben sikerült javítania a korábbi eredményein, így jelenleg a világ 186. legjobb, és továbbra is Magyarország és Kelet-Közép-Európa első számú orvostudományi egyetemének számít. Ambiciózus cél, hogy az intézmény idővel bekerüljön a top 100-ba, de ez egy nagyon kemény verseny – emlékeztetett a rektor. Bejelentette: az elhanyagolt állapotú anatómiai intézet felújítása folyamatban van, és épül az új oktatási központjuk is, amit reményeik – és a kivitelezők ígérete – szerint 2027 őszén már birtokba vehetnek a diákok.

A pódiumbeszélgetés zárásakor érkezett a hír, hogy a Pannónia program a 2026/27-es tanévben biztosan megmarad, illetve az egyetem kapott egy mintegy 650 ezer eurós feltételes támogatást az Erasmus+ programban, amelynek felhasználhatósága attól függ, hogy az Európai Bizottság megváltoztatja-e a döntését (mint ismert, 2022-ben a modellváltás okán vonták meg ezt a támogatási formát hazánktól).

Erre novemberig van idejük, és amint ez megtörténik, újra elérhetővé válik a magyar diákok számára a külföldi tanulás lehetősége uniós forrásból.