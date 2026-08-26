Több száz turista mellett egy magyar zarándok is eltűnt a nepáli villámáradásban

halálos áldozatok;természeti katasztrófa;eltűntek;Nepál;villámárvíz;

2026-08-26 17:17:00 CEST

A katasztrófában mostanra legkevesebb 95 ember vesztette életét.

Legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint - jelentette szerkesztőségünkhoz is eljuttatott közleményében az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium.

A közlemény szerint a nepáli tiszteletbeli konzul arról tájékoztatott, hogy egy fő magyar zarándok tartózkodott a helyszínen, az ő azonosítása és tartózkodásának tisztázása jelenleg is folyamatban van.

Nepálra villámárvíz csapott le szerdán, a BBC tudósítása szerint a nepáli-tibeti határon bekövetkezett hatalmas árvíz és sárlavina következtében legkevesebb 95 ember életét vesztette és több százan eltűntek. Nepál külügyminisztere szerint a katasztrófát egy földrengés és egy lavina együttes hatása okozhatta.

A történtekről videófelvételek is készültek, ezek bemutatják, ahogy az özönvíz mindent elönt, ami az útjába kerül, épületeket, hidakat összedöntve, autókat magával sodorva.

Tibetben Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen ad utasításokat a helyzet kezelésére, ami a BBC pekingi tudósítója szerint a katasztrófa súlyosságát jelzi.