Orbán Viktor megbukott, most szlovén szövetségese vétózta meg az Izrael ciszjordániai terveit elítélő közös uniós nyilatkozatot

Európai Unió;Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Ciszjordánia;Janez Jansa;

2026-08-26 16:16:00 CEST

Izrael új terve értelmében gyakorlatilag kettévágnák Ciszjordániát az izraeli telepes terjeszkedéssel.

Nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor bukása után Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek új embere van az Európai Unión belül Janez Jansa szlovén miniszterelnök személyében - írta meg az EU-Observer, miután a változatosság kedvéért ezúttal Ljubljana ásta alá az Európai Unió közös nyilatkozatát, amely Izrael drasztikus ciszjordániai terveit ítélte volna el.

Benjamin Netanjahu - aki ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűncselekmények miatt nemzetközi elfogatóparancs van érvényben - döntése értelmében Izrael Ciszjordánia stratégiai fontosságú területein építene fele új telepeket, kettévágva a palesztinok lakta földterületet és ezzel ellehetetlenítve az izraeli-palesztin konfliktus lezárását célzó kétállami megoldás lehetőségét. Ez ellen adott volna ki közös nyilatkozatot az EU 27 tagállama, azonban Szlovénia ezt megvétózta, így a dokumentumot Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő saját nevében adta ki, ami azonban protokolláris szempontból alacsonyabb szintű.

A portál felidézi, hogy Benjamin Netanjahu korábban Orbán Viktorra támaszkodott a hasonló kritikák elhárításában, ő azonban áprilisban megbukott, míg szövetségese, a korábban korrupció miatt két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Janez Jansa májusban visszatért a hatalomba Szlovéniában és ezzel a feje tetejére állította az ország közel-keleti politikáját.

A mintegy 3400 lakóegységet magában foglaló izraeli tervet még Izrael-barát EU-tagállamok, mint például Ausztria, Németország, Görögország és Olaszország is élesen elítélték a héten - jegyzi meg a lap, hozzáfűzve, korábban még Janez Jansa is támogatott EU-s szankciókat a telepesakciókban érintett izraeli cégek ellen, az utóbbi időben azonban több jel is arra utal, hogy Jansa elmélyíteni szándékozik kapcsolatát Netanjahuval. A cikk szerint például június 15-én különleges fogadtatásban részesített Ljubljanában egy szélsőséges izraeli telepes vezetőt, Yossi Dagant, és arról is kiszivárogtak már információk, hogy a Black Cube izraeli hírszerző cég megpróbált beavatkozni a májusi szlovéniai választásokba Janez Jansa érdekében.