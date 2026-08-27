Autómosó lángolt az éjjel Szigeszentmiklóson

tűzoltók;OKF;Szigetszentmiklós;autómosó;kigyulladt;

2026-08-27 07:19:00 CEST

A tüzet egy órán belül eloltották, de két motor, három gázpalack és több autógumi megsemmisült.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett csütörtökre virradóra egy autómosó Szigetszentmiklóson. Nem sokkal éjfél után Szilvás utcába a helyi és fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, de az oltásban részt vett a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írta honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A csaknem száz négyzetméteres épületet az egységek áramtalanították, a tüzet több vízsugárral körülhatárolták, a lángokat egy órán belül megfékezték. Az OKF tájékoztatása szerint a könnyűszerkezetes autómosóban tárolók is égtek, a tűzben megsemmisült két motor, felhasadt három gázpalack, és autógumik is tüzet fogtak. A tűzoltók az utómunkálatoknál során hőkamerával is átvizsgálták a területet.