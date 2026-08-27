Végleges, beszántják a Batthyány Lajos Alapítványt, az MCC-t és Áder János alapítványát is

Áder János;Miniszterelnökség;Magyar Péter;Mathias Corvinus Collegium;Batthyány Lajos Alapítvány;

2026-08-27 13:57:00 CEST

Az érintettek folytathatják ténykedésüket, ha akarják, de közpénzt a továbbiakban nem kapnak, feladataikat az állam veszi át.

A Miniszterelnökség 2026. augusztus 27-én egyeztetett a Batthyány Lajos Alapítvány képviselőjével. Az egyeztetésen a Miniszterelnökség tájékoztatta az alapítvány képviselőjét, hogy a végleges kormányzati jogi álláspont szerint nincs jogi lehetőség az alapítvány továbbműködtetésére, annak ellenére, hogy ennek lehetőségét a kormány az érintett szervezet esetében valóban érdemben vizsgálta - írja a Ruff Bálint vezette tárca szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményében.

A közlemény felidézi, hogy a kormány július 14-én döntött a Batthyány Lajos Alapítvány által végzett közfeladatok, valamint közérdekű és egyéb feladatok további ellátásáról. A kormányhatározat alapján augusztus 31-től Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter veszi át az alapítvány közfeladatainak ellátását.

Az ígéret szerint a magyar állam a jövőben is gondoskodik az alapítvány eddigi feladatainak ellátásáról. „Azokat a programokat és tevékenységeket, amelyek értéket teremtenek és a közérdeket szolgálják, megőrizzük és továbbvisszük. A feladatátvételt úgy hajtjuk végre, hogy az érintettek számára a lehető legkevesebb változással járjon” - írták.

Magyar Péter csütörtökön a Facebookon közzétett videóbejegyzésében beszélt arról, hogy ugyanerre a sorsa jut, azaz jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) és Áder János „közpénzszivattyúzó szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is.” Hozzátette, „a tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez”.

A miniszterelnök a videóban elmondta, senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, a kekvás státusz és az állami finanszírozásuk azonban véget ér. Szemléltetésképpen kitért rá, hogy az MCC-t a MOL és a Richter részvényeinek 10-10 százalékának ingyen átadása mellett csak 2020-ban további ingatlanokkal és több mint 130 milliárd forint közpénzzel tömték ki. A Batthyány Lajos Alapítvány 2022 és 2026 között közel 66 milliárd forint állami támogatást, a Kék Bolygó pedig ugyanebben az öt évben közel 25 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a hozzá kapcsolódó klímavédelmi tőkealap számára korábban további 10 milliárd forint költségvetési forrást biztosítottak.

A Batthyány Lajos Alapítványt eredetileg Antall József kezdeményezésére hozták létre 1991-ben, azóta viszont a fideszes pártpolitikai jellegű közpénzosztás kedvelt eszközévé vált, innen pénzelték többek közt a Szánthó Miklós vezette propagandaintézényt, az Alapjogokért Központot, valamint más fideszes szervezeteket, a Danube Institute-ot és a BP Műhelyt is.

Magyar Péter azt ígérte, hogy ami az elített szervezetekből érték, azt megőrzik, a korrupcióra alkalas szerkezetet azonban felszámolják.