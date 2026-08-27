Magyar Péter: Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal, amelyekre évtizedeken át kellett volna felkészülni

Fidesz;Parlament;KDNP;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-27 15:32:00 CEST

A miniszterelnök szerint Magyarország sokkal erősebb, mint amilyennek néha magunkat látjuk. Az ellenzék nem volt megelégedve a kormány teljesítményével.

Volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal, amelyre egy modern államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie: soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal - kezdte parlamenti beszédét Magyar Péter csütörtökön.

A problémák egymást erősítették, nem volt idő bizottságokat felállítani, tanulmányokat készíteni, kommunikációs trükkökkel vizet generálni, hanem azonnal lépni kellet. „Cselekedni kellett és mi cselekedtünk” - jelentette ki a miniszterelnök.

Miközben az ország egyik része megfeszített munkát végzett, a másik oldal nyaralt, hazudozott és hárított. Orbán Viktor 16 évig vezette Magyarországot, a vízügy állapota pedig nem 100 nap alatt alakult ki - jelezte Magyar Péter, hozzátéve, összefogás helyett riogatást és hazugságot kaptak a Fidesz részéről. Majd bírálta a Fideszt és a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, Toroczkai Lászlót, amiért egyikük sem jött el Paksra, helyette nyaralásból pocskondiázták álhírekkel a kormányt.

Magyarország sokkal erősebb, mint amilyennek néha magunkat látjuk, kiváló szakemberekkel rendelkezünk, akik rendkívüli helyzetben rendkívüli teljesítményre képesek - állapította meg Magyar Péter, majd úgy folytatta, fel kell azonban készülni arra, hogy a gazdaság egyre inkább függ a stabil energiaellátástól, egyre gyakoribb lesz a hosszú nyári forróság és egyre több klímaberendezésre lesz szükség. Ezért a kormány meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.

„Amikor baj volt, a kormány számíthatott a magyarokra és ez sokkal többet ér bármilyen politikai győzelemnél” - jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint most már tudjuk, mindannyian látjuk, hogy közösen képesek vagyunk a válságok kezelésére. Ezért mindenkit arra kért, hogy amikor visszaemlékeznek 2026 nyarára, ne csak az aszályra és a Duna rekordalacsony vízállására és Paks kálváriájára emlékezzenek, hanem arra is, hogy sikerült úrrá lenni a helyzeten. „Amikor legközelebb baj lesz, akkor is helyt fogunk állni, mert ilyen országot építünk” - közölte a kormányfő. Magyar Péter beszédében köszönetet mondott azoknak a cégeknek, szervezeteknek, amelyek, és amelyek munkatársai segítettek az energiaválság kezelésében, továbbá minden magyar embernek, aki önként csökkentette a fogyasztását a válsághelyzetben. „Köszönöm, köszönöm, köszönöm” - mondta a miniszterelnök, mire a Tisza-frakció állva tapsolt. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusai ülve maradtak.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője reakciójában azt állította, hogy 40-45 milliárd forintot spórolhatott volna a kormány, ha Magyar Péter korábban nem nyaral Törökországban, majd tiszás korrupciót és inkompetenciát emlegetett. Majd arról beszélt, hogy a kormány Facebook-kormányoz és nem csinál semmit, a közmédiát ellenőrző testület felállítása körül káosz alakult ki. Közölte azt is, hogy a Tisza párt diktatúrát épít és rendszerszintűvé vált a korrupció. Ezt az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatos kamugyanús közbeszerzésből szűrte le a frakcióvezető, ami miatt a párt már feljelentést tett.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hozzászólásában egyebek közt ismét azt sérelmezte, hogy a miniszterelnök az előző kormánnyal foglalkozott beszédében, és még mindig az ellenzék ellenzékeként viselkedik. A politikus szerint ők már korábban javasolták a paksi fenékküszöb építését, mint hogy a kormány végül rászánta magát volna, és nem ők riogattak, hanem Magyar Péter, amikor arról beszélt, hogy olyan rossz a helyzet, hogy lehetséges, az egész paksi atomerőművet le kell majd állítani, ami ugyebár nem történt meg. Az pedig az Orbán-kormánynak köszönhető, hogy Magyarország kétszer annyi energiát képes importálni, mint amennyit 2010-ben tudott - állapította meg.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János felszólalásában azt állította, hogy az Orbán-kormány alatt sikerült elkerülni a hasonló vészhelyzeteket, és sikerült elhárítani anélkül, hogy a lakosság vagy a cégek önkorlátozására lett volna szükség. A Magyar-kormány szerinte kései döntéseket hozott a válsághelyzetben, a miniszterelnök beszéde pedig nagyon rosszul fog öregedni. A frakcióvezető megalkotta a „paksposzting” kifejezést is, a kormányfő gyakori online bejelentkezéseire utalva.

Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője az elhangzottakat úgy kommentálta, dolgozott korábban is nagyobb szervezetekben, ott is megvoltak azok az emberek, akik cselekvés helyett mindig másokra mutogattak, majd amikor lefokozták őket, azonnal elkezdtek az új vezetőkre mutogatni, hogy miért nincs minden megoldva. Ők a parlamentben a Fidesz és a KDNP politikusai - jelezte. A frakcióvezető azt is elmondta, hogy ha valóban olyan jól láttak előre minden problémát, akkor 16 év alatt miért nem oldották meg.

Válaszában Magyar Péter először Bujdosó Andrea szavaira rácsatlakozva méltatta a védekezésben résztvevőket, majd az ellenzéki politikusoknak azt üzente, hogy hiába barnultak le olyan szépen, ez nem munka következtében történt, mint például a vízügyesek, honvédek és geodéták esetében. Majd jelezte a fideszes és mihazánkos politikusoknak, hogy korábban ők példálóztak a romániai atomerőművel, és azzal, a románok milyen jól tudtak alkalmazkodni a Duna alacsony vízállásához, ehhez képest a romániai atomerőmű több mint két hete áll. Bóka János szavaira reagálva felidézte a Covid-járványt, amikor az Orbán-kormány kijárási korlátozásokat rendelt el, tönkrement egy rakás vállalkozás és közben meghalt több tízezer ember, de legalább elloptak több mint 300 milliárd forintot - utalt a lélegeztetőgép-bizniszre. Magyar Péter a KDNP-seket farizeusnak nevezte, akik ugyanúgy hazudnak mint korábban. Emellett felidézte azt is, hogy 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat, miközben az Orbán-kormány ehhez 16 év alatt hozzá se nyúlt.