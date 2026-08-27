Irány néven Jámbor András és csapata kezdené el a magyar baloldal újjáépítését

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2026-08-27 15:13:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő szerint nem pártot vagy mozgalmat akarnak létrehozni, hanem azt a politikai, közösségi és kulturális teret, amely ma szerintük hiányzik a baloldal mögül.

„Indul az Irány, kezdjük el a baloldal újjáépítését!” – szólította fel a téma iránt érdeklődőket a Facebook-oldalán Jámbor András. A volt országgyűlési képviselő, korábban újságíróként a Mérce alapítója, majd a Szikra Mozgalom tagja, 2022 és 2026 között józsefvárosi parlamenti képviselőként a Párbeszéd-frakció tagja volt. Azt írta, hogy a magyar baloldal, a progresszív oldal újjáépítéséhez ez év eleje óta ehhez gyűjtötte a szövetségeseket, nyáron pedig csapatával az Irány nevű, ahogy fogalmazott, intézmény megalapításán dolgozott.

Korábban ezt úgy fogalmaztam meg: el kell kezdeni a baloldal szellemi újjáépítését. Erre azért van szükség, mert az antiorbánizmusban az elmúlt 15 évben szinte teljesen felolvadt a magyar baloldal saját gondolkodása. De nem csupán a baloldalé: a magyar politikai közgondolkodás is egyetlen nagy kérdés köré szerveződött, arra, hogy Orbán marad vagy megy. Közben megváltozott körülöttünk a világ. Klímaválság, mesterséges intelligencia, közösségi média, gazdasági válságok, a nemzetállamoknál is nagyobb hatalommal rendelkező cégek. És közben itt vannak a mindennapi társadalmi problémáink is. A végrehajtástól a nők elleni erőszakig. A közbiztonságtól a vele szorosan összefonódó szociális kérdésekig. A dolgozók helyzetétől a lakhatási válságig – sorolta Jámbor a problémákat.

A politikus szerint az Irány célja, hogy elkezdjék létrehozni azt a politikai, közösségi és kulturális teret, amely ma hiányzik a magyar baloldal mögül. – Egy olyan közéleti beszélgetés- és fesztiválsorozatot akarunk, ahol baloldali és progresszív emberek, szervezetek, szakszervezetek, civilek, kutatók, politikusok, kulturális szereplők és közéleti influenszerek találkozhatnak egymással. Lesznek belső baloldali viták. Lesznek olyan beszélgetések, ahol egy baloldali álláspontot ütköztetünk egy jobboldali, liberális vagy más állásponttal. Lesz lehetőség egy új kutatás, egy fontos gondolat vagy egy társadalmi kezdeményezés bemutatására – fejtette ki, hogy milyen szerepet szán a szervezetnek, amely nem lesz párt. Sőt szerinte mozgalom vagy politikai erő sem lenne, mert azokhoz társadalmi igény kell.

Jámbor András, aki arra is kitért, hogy szerinte 2022-ben szerzett parlamenti mandátumát megszolgálta azzal, hogy 2025-ben visszalépett a Tisza javára. Most valós közösségekre, valós együttműködésekre építene, és akkor lenne szomorú, ha a későbbiekben nem lesz ott egy balos párt választási buliján. – A tervünk az, hogy az Irány havonta legalább egy közéleti vitából vagy beszélgetésből áll majd, és ha az aktuális politikai helyzet úgy hozza, ennél több eseményt is szervezünk. A nagyobb eseményeken reményeink szerint a politika mellett ott lesz a kultúra, a zene, a közösségi programok és a buli is. Egy sörnél vagy a táncnál, nincs jobb dolog egymás megismerésére – ismertette Jámbor András, aki már mára beszélgetést szervezett az energiaválságról Bardóczi Sándorral, Budapest főtájépítészével, civil és szakmai meghívottal.