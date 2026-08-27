Pokolgépes robbanás végzett egy magas rangú orosz katonával Szentpéterváron

Oroszország;robbanás;Szentpétervár;

2026-08-27 16:01:00 CEST

Egyelőre nem tudni, ki áll a merénylet mögött. Ukrajna korábban több alkalommal is hajtott végre célzott likvidálásokat a hadsereg prominensei ellen.

Egy orosz katona meghalt, a vele utazó felesége pedig kórházba került, miután csütörtökön felrobbant az autójuk Szentpéterváron - írja a Reuters orosz sajtóbeszámolók alapján.

A Fontanka a férfit alezredesként azonosította, míg a Mash Telegram-csatorna azt közölte, hogy egy katona és a felesége ült a járműben.

Az orosz Nyomozó Bizottság ennél szűkebb tájékoztatást adott az esetről. A hatóság azt közölte, hogy büntetőeljárást indított, miután egy autó kigyulladt, és ennek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. A közlemény a halálos áldozatot nem nevezte katonának.

Helyi Telegram-csatornákon ellenőrizetlen felvételek jelentek meg a helyszínről. Ezeken rendőrök és mentésben részt vevő egységek láthatók egy lezárt utcában, ahol egy szétszakadt autónak tűnő jármű darabjai hevertek.

Oroszország korábbi, magas rangú katonatisztek és a moszkvai háborús erőfeszítésekhez kötődő személyek elleni merényletek sorát Ukrajnának tulajdonította. Ukrán források egyes esetekben vállalták a felelősséget, más esetekben viszont tagadták azt. A csütörtöki szentpétervári incidenssel kapcsolatban Ukrajna részéről nem érkezett azonnali reakció.

Legutóbb augusztus 13-án halt meg egy orosz katonatiszt pokolgépes támadásban az Oroszország által annektált Krímben. Később őrizetbe vettek egy nőt, akit azzal gyanúsítottak, hogy az ukrán különleges szolgálatok megbízásából végzett a tiszttel.