Újabb magyar érintettje van a nepáli villámárvíznek, tovább emelkedett a halottak száma

O. A.

eltűnt;halálos áldozatok;Nepál;magyar állampolgár;villámárvíz;

2026-08-27 11:58:00 CEST

Már 289-re nőtt a halálos áldozatok száma. A nepáli katasztrófavédelem legfrissebb adatai szerint 826 ember tűnt el, köztük több mint 520 turista.

A Külügyminisztérium a pekingi nagykövetségünk információira hivatkozva közölte, hogy egy újabb magyar állampolgárságú érintettről van tudomásuk, így eddig összesen három magyar érintettről kaptak tájékoztatást a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófa kapcsán.

Hozzátették, az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

Kétszáznyolcvankilencre nőtt a nepáli-kínai határtérségben bekövetkezett villámáradás halálos áldozatainak a száma - közölte az MTI a nepáli rendőrség szóvivőjére hivatkozva. csütörtökön.

Abi Narajan Kafle a sajtónak hozzátette, hogy az utóbbi órákban 445 embert, köztük 27 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből.

A nepáli katasztrófavédelem legfrissebb adatai szerint

826 ember tűnt el, köztük több mint 520 turista.

A turisták között sok volt a zarándok, aki a hinduk által szentnek tartott Kailas-hegyre igyekeztek.

A katmandui kormány 2000 katonát vezényelt az árvíz sújtotta térségbe, a csapatok feladata a szárazföldi és a légi keresés. A hadsereg részéről Radzsaram Básznet a sajtónak elmondta, a katonák helikopterekkel igyekeznek biztonságba helyezni a túlélőket.

Hozzátette: több külföldi állampolgárt légi híd segítségével szállítottak Katmanduba és kiszabadítottak több, a környékbeli vízerőműben rekedt munkást is.

A mentés mindazonáltal lassan halad, az ár ugyanis elmosott többtucatnyi hidat és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat.

A nepáli vöröskeresztet vezető Bisál Kumar Bandari azt mondta, a mentés helyett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a katasztrófa sújtotta térségekben kezdődött segélyakcióra, aláhúzva, hogy három faluból összesen mintegy 1200 embert kellett kitelepíteni.

A globális felmelegedés nyomán egyre gyorsabban olvadnak a gleccserek: kutatók az év elején megállapították, hogy a Hindukus–Himalája régió gleccserei esetében a jégveszteség mértéke 2000 óta megduplázódott.