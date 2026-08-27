Egy tündérmese vége: 30 éve mondták ki Károly és Diana válását

Nagy-Britannia;botrány;Diana hercegnő;III. Károly;

2026-08-27 18:08:00 CEST

Óriási vihart kavart a 90-es évek elején, amikor kiderült: zátonyra futott a brit trónörökös pár házassága. Koronás körökben nem gyakori a válás, ők mégis meglépték ezt ahelyett, hogy képmutató módon, a látszat kedvéért együtt maradtak volna. Diana egy évvel később meghalt egy tragikus autóbalesetben, Károly azonban – immár királyként – boldogan él második házasságában.

A válás ma már teljesen megszokott történet, világátlagban szinte minden második frigyet nem az ásó, kapa, nagyharang választ szét, hanem a bíróság. Mégis valamiért szeretnénk hinni abban, hogy mindazok, akikkel a sors bőkezűen bánt, amikor a rangot és a vagyont osztotta, ebben a tekintetben sem átlagosak. Hogy nekik majd sikerül az, ami a hétköznapi embereknek nem adatik meg. A korona azonban nem garancia a boldogságra, az élethosszig tartó szeretetre, hűségre, és a királyi palást sem képes eltakarni a problémákat, amelyek egy párkapcsolatban jelentkezhetnek.

Károly – akkor még walesi herceg – és Diana Spencer házasságkötését világszerte nők milliói kísérték figyelemmel könnyes szemmel, szipogva 1981. július 29-én. Biztosan sokan képzelték el legalább ezen az egy napon, milyen érzés lehet hozzámenni egy trónörököshöz. A házasság azonban nem volt boldog, ez egyre nyilvánvalóbbá vált a külvilág számára. Hogy milyen volt a kettejük kapcsolata, hogyan éltek együtt, azt leginkább csak ők tudták. De az biztos, hogy a kívülről vonzónak tűnő csillogás és pompa valójában iszonyatos teherként nehezedett a brit trónörökös párra. Köztudott, hogy a királyi család tagjai minden döntésüket egyeztetik a tanácsadóikkal. Szigorú protokolláris szabályoknak kell megfelelniük, folyamatos a kontroll, és hiába a jólét, ha nincs szabadság, nincs tere a spontaneitásnak.

Diana és Károly házassága igazából elég hamar, már a 80-as évek végére megromlott. Ezt eleinte természetesen próbálták eltitkolni, de a média persze kiszimatolta és nyilvánosságra hozta a problémáikat.

A herceg és a hercegné állítólag a barátaikon keresztül üzengetett a sajtónak, mindketten egymást okolták a házasság tönkretételéért. Károly ismét viszonyt kezdett korábbi szeretőjével, Camilla Parker Bowlesszal, Diana pedig a lovasoktatójával, James Hewitt-tal vigasztalódott. A pár 1992-ben költözött szét, a hercegné egy évvel később jelentette be visszavonulását a nyilvánosságtól. 1995. november 20-án interjút adott otthonában a BBC-nek, amelyben nyíltan beszélt magánéletéről és a királyi családdal való kapcsolatáról. A válást 1996. augusztus 28-án mondták ki hivatalosan. Diana azonban továbbra is a paparazzók egyik kedvenc célpontja maradt. Azon a végzetes éjszakán, alig több mint egy évvel a válás után, 1997. augusztus 31-én is a szenzációra éhes fotósok elől menekült barátjával, az egyiptomi milliomos Dodi al-Fayeddel, amikor autójuk egy párizsi híd aluljárójába csapódott. A balesetben mindketten életüket vesztették, meghalt a sofőr is, csak Diana testőre maradt életben. Az autót üldöző paparazzók közül senkit sem vontak felelősségre. A hivatalos vizsgálat a sofőr alkoholos befolyásoltságát és ebből eredő felelősségét állapította meg. A hercegnő hirtelen, tragikus halála az egész világot sokkolta, temetésén több millióan vettek részt. A Spencerek althorpi birtokán, a hatalmas kastélypark tavának közepén, egy kis szigeten helyezték örök nyugalomra.

Károly és Camilla csak két évvel Diana hercegné halála után, 1999-ben vállalta fel először nyilvánosan a kapcsolatát, és még évek kellettek ahhoz, hogy az akkori királynő, II. Erzsébet is áldását adja rájuk. A királynő – hasonlóan a brit közvéleményhez – sokáig nyíltan ellenezte ezt a viszonyt, amely azonban kiállta az idő próbáját, és minden akadályt leküzdve végül valóban tartós szövetségnek bizonyult. Camilla 2003-ban beköltözött Károly herceg hivatalos rezidenciájára, és 2005. február 10-én bejelentették az eljegyzésüket. A házasságkötést eredetileg április 8-ra tervezték, azonban azon a napon volt II. János Pál pápa temetése, amelyen a pár is részt vett, ezért az esküvőt egy nappal elhalasztották. III. Károlyt 2023. május 6-án koronázták brit királlyá, és felesége azóta királynéi címet visel.