Ketten meghaltak egy iskolai támadásban Németországban

Németország;gyilkosság;erőszak;iskola;

2026-08-27 18:27:00 CEST

Az elsődleges információk szerint a 19 éves gyanúsított volt barátnője, egy 18 éves diáklány, az egyik áldozat. Egy 30 éves férfi is életét veszítette, amikor megpróbált közbeavatkozni.

Két ember meghalt Németországban, egy brandenburgi magániskolánál történt erőszakos cselekményben, a feltételezett elkövetőt pedig elfogta a rendőrség - írja a Bild a dpa és a Märkische Allgemeine értesüléseire hivatkozva.

A támadás a Gosen-Neu Zittau településen működő Docemus magániskola területén történt csütörtökön kora délután. A helyszínen nagy erőkkel vonult fel a rendőrség és a mentőszolgálat.

A lap szerint az egyik áldozat egy 18 éves diáklány, a másik pedig egy 30 éves férfi. A Märkische Allgemeine úgy értesült, hogy a férfi akkor vesztette életét, amikor megpróbálta feltartóztatni a feltételezett támadót. A gyanúsított a Bild beszámolója szerint a meghalt lány 19 éves volt barátja lehet. Egyelőre nem tisztázott, hogy a fiatal férfi jelenleg is az intézmény tanulója-e, vagy korábban járt oda.

A Berlin tartomány határának közvetlen közelében fekvő iskola környékére a Märkische Allgemeine szerint 13 óra 45 perc körül riasztották a hatóságokat. Egy rendőrségi szóvivő közlése alapján ezt megelőzően több segélyhívás is érkezett. A területet nagy körben lezárták, a helyszínen rendőrök, tűzoltók és mentők dolgoztak, sajtóértesülések szerint pedig két mentőhelikoptert is kértek.

A támadás pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A Bild azt írja, hogy továbbra sem világos, hány további sérültje van az esetnek, illetve hogyan zajlott le maga a cselekmény. A rendőrség a feltételezett elkövetőt elfogta, de a beszámolóban nem szerepel részletes tájékoztatás arról, mikor és milyen körülmények között vették őrizetbe.

Az iskola Gosen-Neu Zittauban, Brandenburg tartományban található, közvetlenül Berlin közigazgatási határa mellett. A hatóságok a délutáni órákban is a helyszínen dolgoztak, miközben a történtek részleteinek tisztázása még folyamatban volt.