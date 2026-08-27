Ketten meghaltak egy iskolai támadásban Németországban

Két ember meghalt Németországban, egy brandenburgi magániskolánál történt erőszakos cselekményben, a feltételezett elkövetőt pedig elfogta a rendőrség - írja a Bild a dpa és a Märkische Allgemeine értesüléseire hivatkozva.
A támadás a Gosen-Neu Zittau településen működő Docemus magániskola területén történt csütörtökön kora délután. A helyszínen nagy erőkkel vonult fel a rendőrség és a mentőszolgálat.
A lap szerint az egyik áldozat egy 18 éves diáklány, a másik pedig egy 30 éves férfi. A Märkische Allgemeine úgy értesült, hogy a férfi akkor vesztette életét, amikor megpróbálta feltartóztatni a feltételezett támadót. A gyanúsított a Bild beszámolója szerint a meghalt lány 19 éves volt barátja lehet. Egyelőre nem tisztázott, hogy a fiatal férfi jelenleg is az intézmény tanulója-e, vagy korábban járt oda.
A Berlin tartomány határának közvetlen közelében fekvő iskola környékére a Märkische Allgemeine szerint 13 óra 45 perc körül riasztották a hatóságokat. Egy rendőrségi szóvivő közlése alapján ezt megelőzően több segélyhívás is érkezett. A területet nagy körben lezárták, a helyszínen rendőrök, tűzoltók és mentők dolgoztak, sajtóértesülések szerint pedig két mentőhelikoptert is kértek.
A támadás pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A Bild azt írja, hogy továbbra sem világos, hány további sérültje van az esetnek, illetve hogyan zajlott le maga a cselekmény. A rendőrség a feltételezett elkövetőt elfogta, de a beszámolóban nem szerepel részletes tájékoztatás arról, mikor és milyen körülmények között vették őrizetbe.
Az iskola Gosen-Neu Zittauban, Brandenburg tartományban található, közvetlenül Berlin közigazgatási határa mellett. A hatóságok a délutáni órákban is a helyszínen dolgoztak, miközben a történtek részleteinek tisztázása még folyamatban volt.