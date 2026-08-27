„Ne mondd másnak, mert akkor engem kirúgnak” - Visszaélésgyanú miatt eltávolították a volt alkotmánybírót a Pázmányról

visszaélés;eltávolítás;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

2026-08-27 19:12:00 CEST

Egy véletlenül bekapcsolva maradt videófelvétel okozta a vesztét.

A szeptemberben kezdődő tanévtől nem dolgozik, nem oktat és nem vizsgáztat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a volt alkotmánybíró, Szívós Mária - írja a 24.hu.

Vele szemben egy májusi büntetőjogi záróvizsga miatt merült fel visszaélés gyanúja, az ügyben fegyelmi vizsgálat is indult.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tájékoztatása alapján július 31-én kereste meg a Jog- és Államtudományi Kar dékánját a kari hallgatói önkormányzat elnöke. A beadványhoz egy névtelen levelet és egy videófelvételt is mellékeltek. Ezek nyomán vetődött fel annak gyanúja, hogy egy oktató és egy hallgató még a vizsga előtt egyeztethetett arról, hogy bizonyos előre kiválasztott tételek kerüljenek a lefordított tételcímek tetejére.

A felvételt egy véletlenül bekapcsolva maradt kamera készítette, és az a 24.hu-hoz is eljutott. A lap ezt követően kérdezte meg az egyetemet arról, érkezett-e bejelentés Szívós Máriával kapcsolatban, illetve indult-e vizsgálat. A videón a volt alkotmánybíró arra kéri a hallgatót, hogy ne beszéljen másoknak a történtekről, majd azt mondja: „Ne mondd másnak, mert akkor engem kirúgnak.”

Az egyetem válaszában hangsúlyozta, hogy a kar a vizsgáztatás tisztaságát sértő visszaéléseket és azok kísérletét is elítéli. A történtek kivizsgálására fegyelmi eljárás indult, miközben a következő tanévtől Szívós Mária már nem vesz részt az intézmény munkájában, oktatásában és vizsgáztatásában.

A rendelkezésre álló információk alapján a gyanú egy konkrét, májusi büntetőjogi záróvizsgához kapcsolódik. A közölt adatok nem azt állapítják meg, hogy a feltételezett visszaélés bizonyítottan megtörtént, hanem azt, hogy a videó és a hozzá kapcsolódó bejelentést követően vizsgálat vált szükségessé.