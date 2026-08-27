Jövő héten dönthetnek a közmédiát felügyelő testület tagjairól

bizottság;jelölések;közmédia;

2026-08-27 18:44:00 CEST

A kormánypárti bizottsági tagok szerint a civil jelöltek kiválasztása szabályos volt, a KDNP és a Mi Hazánk viszont kitart eddigi jelöltjei mellett, akiket a Tisza elfogadhatatlannak tart.

Jövő héten ülhet össze ismét az Országgyűlés Művelődési Bizottsága, hogy döntsön a Független Közmédia Testület tagjairól - írja a Telex.

A lap bizottsági forrásból úgy értesült, hogy a kormánypárti tagok megvizsgálták a civil jelöltek kiválasztásával kapcsolatos kifogásokat, és arra jutottak, hogy a Közszolgálati Tanács nem sértett szabályt az eljárás során.

A júniusban elfogadott új médiatörvény alapján a kilenctagú testületben három-három hely jut a kormánypárt, az ellenzék és a Közszolgálati Tanács által jelölt civilek számára. A szervezet feladata lesz a közmédia függetlenségének védelme, működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint közreműködés a vezetők kiválasztásában.

A bizottság ezen a héten már szavazott volna a jelöltekről, de végül egyik csoportból sem választottak meg senkit. A Tisza nem állított időben jelölteket, az ellenzéki pártok delegáltjait leszavazták, a három civilről pedig elhalasztották a voksolást, miután több újságírószakmai szervezet bírálta a kiválasztás folyamatát. A kormánypárti bizottsági tagok szerint azonban Bayer Judit médiakutató, Kollár Árpád író és Sükösd Miklós szociológus jelölése megfelelt a törvényi előírásoknak.

Nagyobb akadály áll az ellenzéki jelöltek előtt. A Tisza elfogadhatatlannak tartja a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrixot, a KDNP-s Martí Zoltánt és a Mi Hazánk jelöltjét, Moys Zoltánt. Egy kormánypárti bizottsági tag a Telexnek azt mondta, nem szeretnének olyan személyeket látni a közmédia felügyeletében, akik korábban részt vettek a fideszes propaganda működtetésében, vagy akikkel szemben náci vád fogalmazódott meg.

A Mi Hazánk jövő héten is Moys Zoltánt jelöli. Dúró Dóra frakcióvezető-helyettes szerint a szavazások elhalasztásának indoklása csak ürügy, valójában a Tisza nem találta meg időben a saját jelöltjeit. A KDNP sem változtat: Latorcai Csaba közölte, hogy Martí Zoltán marad a jelöltjük. A Fidesz egyelőre nem válaszolt arra, hogy kit állít a következő ülésen.

A Telex úgy tudja, hogy a Tisza addigra előáll a saját jelöltjeivel. A törvény szerint ugyanakkor a testület már hat taggal is megkezdheti a működését, így elvileg ellenzéki delegáltak nélkül is felállhat.