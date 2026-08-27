Tordai Bence: Nyomoznak a Paks 2-höz kapcsolódó 80 milliárdos tőkeemelés ügyében

feljelentés;nyomozás;hűtlen kezelés;Paks II.;Tordai Bence;

2026-08-27 21:11:00 CEST

A volt képviselő még májusban tett feljelentést, amiben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette.

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Paks II.-projekthez kapcsolódó, 80 milliárd forintos tőkeemelés ügyében - közölte csütörtök esti Facebook-posztjában Tordai Bence.

A korábbi országgyűlési képviselő azt írta, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda arról értesítette, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt augusztus 26-án rendelték el a nyomozást.

A bejegyzésben felidézte, hogy az Európai Unió Bírósága tavaly szeptemberben jogerősen megsemmisítette a Paks II.-höz kapcsolódó uniós állami támogatási engedélyt. Állítása szerint ezt követően figyelmeztette a kormányt arra, hogy innentől minden elköltött állami pénz jogellenes. Ennek ellenére Orbánék december végén 80 milliárd forintos tőkeemelést hajtottak végre a projektben, az összeget pedig azonnal továbbították az orosz fővállalkozónak. Emiatt januárban feljelentést tett, ezt azonban elutasították. Tordai Bence azt is írta, hogy Teresa Ribera, az Európai Bizottság illetékes alelnöke tavasszal írásban megerősítette: érvényes uniós engedély nélkül az állami támogatás folyósítása jogellenes.

Májusban ismét feljelentést tett, ezúttal Orbán Viktor, Nagy Márton, Szijjártó Péter és Magyar Levente nevének feltüntetésével. A mostani rendőrségi döntés alapján az ügyben megindult a nyomozás.

Tordai Bence a fejleményt a jogállami működés jelének nevezte, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy önmagában a nyomozás elrendelésének természetes hatósági lépésnek kellene lennie minden olyan esetben, amikor valaki jogellenesen közpénzt utal ki. „A munka ránk eső részét elvégeztük, innentől a rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságnak és büntetés-végrehajtásnak van dolga” - zárta bejegyzését Tordai Bence.