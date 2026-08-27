Bíróságra megy Áder János alapítványa a Miniszterelnökséggel

bíróság;megszűnés;Áder János;

2026-08-27 19:42:00 CEST

Törvénysértőnek tartják Ruff Bálint eljárását.

Elfogadhatatlannak tartja a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen - közölte a szervezet csütörtökön a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A nap folyamán Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik mások mellett Áder János „közpénzszivattyúzó” szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány, a Miniszterelnökség tájékoztatta a közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) csütörtök délután az MTI-nek megküldött közleményében azt írta, a szervezet tevékenységét és munkáját nyár eleje óta vizsgálta egy, a kormány által kijelölt elszámolóbiztos, akivel az alapítvány „éjjel-nappal és hétvégén is együttműködött, a szükséges dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat bemutatta, valamikor abszurdnak tűnő kéréseit azonnal teljesítette”.

Hozzátették: a jogszabályoknak megfelelően az alapítvány kuratóriumi elnöke időben jelezte, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (kekva) státusz miatt megkapott vagyont kamatostul visszafizeti az államnak, tevékenységét a polgári törvénykönyv alapján működő alapítvány keretein belül kívánja folytatni.

Mint írták, az alapítvány kuratóriumi vezetését e hét keddre várták a Miniszterelnökségen a megállapodás megkötésére, de ezt hétfő este elnapolták csütörtök délre. Az alapítvány jogi képviselője ott is volt a Miniszterelnökség épületében, de 11 óra 56 perckor Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban bejelentette, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-ével megszűnik a Kék Bolygó Alapítvány.

„A nem sokkal később kezdődő megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője - a jogállami normáknak megfelelően - át akarta nézni a két fél közt létrejövő megállapodás-tervezetet, de ezt a Miniszterelnökség képviselője semmilyen formában sem tudta bemutatni” - írták, hozzátéve, a Miniszterelnökség képviselője azt közölte, később elektronikus formában átküldi azt.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért az alapítvány jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen.