Gulácsiék a címvédővel és Szoboszlaiékkal is megmérkőznek

Bajnokok Ligája;sorsolás;

2026-08-27 19:54:00 CEST

Gulácsi Péter spanyol csapata, a Villarreal a címvédő Paris Saint-Germainnel és a két magyar játékost foglalkoztató Liverpoollal is találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.

A csütörtök kora esti Monte-Carló-i sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kapott, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolc fordulós alapszakaszban.

A címvédő PSG fogadja Sallai Roland török klubját, a Galatasarayt, valamint a Barcelonát, az AS Romát és a Slovan Bratislavát. A Villarreal mellett a Manchester Cityhez, az Aston Villához és a Comóhoz utazik.

Gulácsiék saját közönségük előtt a címvédőn túl a Manchester Uniteddel, a Napolival és az azeri FK Sabah együttesével - a korábbi DVTK-edző, a litván Valdas Dambrauskas csapatával - találkoznak.

A Liverpoolon kívül a Borussia Dortmundhoz, a Fenerbahcéhoz és a Slavia Prahához is ellátogatnak. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC - Gulácsiék mellett - vendégül látja az Atlético Madridot, az FC Portót és a francia Lens-t.

A Liverpool FC idegenbeli ellenfelei az Internazionale, a Fenerbahce, a Club Brugge, illetve a Linzer ASK lesznek. Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig a Manchester Cityt fogadja és utazik a Real Madridhoz. További hazai ellenfelei a PSV Eindhoven, a Sahtar Donyeck és a Lens, míg idegenbeli riválisai a Manchester United, a Feyenoord és a Como lesznek. Sallai Roland török klubja, a Galatasaray az FC Barcelonát, az Aston Villát, a Feyenoordot és a VfB Stuttgartot látja vendégül, és utazik a PSG mellett a Sporting CP-hez, a francia Lille-hez, valamint Varga Barnabás és Vitális Milán görög csapatához, az AEK Athénhoz.

Utóbbi a Real Madridot, az AS Romát és a LASK együttesét fogadja még, emellett a Manchester City, a Borussia Dortmund, a Sahtar Donyeck és a Como vendégeként is játszik.

A ligaszakasz dátumai

1. forduló: szeptember 8-10.

2. forduló: október 13-14.

3. forduló: október 20-21.

4. forduló: november 3-4.

5. forduló: november 24-25.

6. forduló: december 8-9.

7. forduló: január 19-20.

8. forduló: január 27.

A pontos menetrendet később hozza nyilvánosságra az európai szövetség, a mérkőzések 18.45-kor és 21 órakor kezdődnek.

Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

A rájátszás meccseire február 16-17-én és 23-24-én kerül sor. A nyolcaddöntős párharcokat március 9-10-én és 16-17-én, a negyeddöntőket április 6-7-én és 13-14-én rendezik, az elődöntőket pedig április 27-28-án és május 4-5-én játsszák. A Bajnokok Ligája döntőjét június 5-én a madridi Metropolitano Stadionban rendezik.