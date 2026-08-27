Büntetőfeljelentésre készül az UEFA Gianni Infantino FIFA-elnök ellen

FIFA;UEFA;Gianni Infantino;

2026-08-27 17:08:00 CEST

Büntetőfeljelentést készül tenni az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a nemzetközi szervezet (FIFA) irányító Gianni Infantino ellen, amiért magánbefektetőknek értékesítette volna a világbajnokság és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) büntetőeljárás megindítására készül a FIFA elnöke, Gianni Infantino ellen a világbajnokságban való részesedés magánbefektetőknek történő értékesítésére tett kísérlet miatt.

Az UEFA csütörtökön jelentette be, hogy megpróbálja kikényszeríteni a FIFA-tól, illetve az ügyletben részt vevő pénzügyi intézményektől a konstrukcióval kapcsolatos dokumentumok átadását. A szervezet a kérelmet New York szövetségi bíróságán nyújtotta be a JPMorgan Bank, valamint a tervezett vezető befektető, a Thrive Capital, illetve annak vezérigazgatója, Joshua Kushner ellen. A 41 éves üzletember Donald Trump vejének, Jared Kushnernek a testvére.

Az UEFA a tervezett jogi lépést azonban Svájcban indítaná meg, ahol a FIFA központja található. Ez egy jelentős lépés az UEFA részéről, amely azzal próbál fellépni, hogy Infantino hatalomból való eltávolításának kísérletén túl jogi úton is felelősségre vonja őt a világbajnokság egy részének privatizációjára tett kísérlet miatt. Amennyiben Infantinót bűnösnek találják, akár ötéves börtönbüntetést is kaphat.

Infantino terve nem élt sokáig

Infantino még július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat - a férfi és női válogatott és klub-vb-t - egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna.

Szakemberek egybehangzó véleménye volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a vb mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az ötletet határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget lefedő CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle.

A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Ugyanakkor az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország az elnök mellett foglalt állást. A kritikus kontinentális szövetségek bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik Infantinóval szemben. Erre vonatkozóan a 211 tagszövetség legalább egyötödének írásbeli kérelmet kellene benyújtania. Az érzékelhető bizalomvesztés ellenére Infantino jelezte, a jövő év márciusára tervezett tisztújító kongresszuson újraindul az elnöki pozícióért.