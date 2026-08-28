Épül az üzleti negyed, aggódnak a gdański hajógyár történelmi örökségéért

szolidaritás;hajógyár;Lech Walesa;Gdansk;

2026-08-28 17:59:00 CEST

A kommunizmus bukásában vitathatatlan szerepet játszó Wałęsa-féle sztrájkok helyszínére, a gdański hajógyár területére egy magáncég lakó- és üzleti negyed építését tervezi. A WL4 független művészcsoport a történelmi örökségért küzd, az ingatlanfejlesztők azt ígérik, tiszteletben tartják a hely szellemét.

A lengyel Develia ingatlanfejlesztő cég megállapodást kötött arról, hogy megvásárolja azt a telket, és háromezer lakást épít a gdański hajógyár területén, ahol most egy független művészközösség, a WL4 működik - adja hírül a Euronews. Az alkotók attól tartanak, hogy a WL4-et idővel elköltöztetésre kényszeríthetik. Az ingatlanfejlesztők azt ígérik, hogy a vállalat tiszteletben tartja a terület jellegét és történelmét.

A gdański hajógyár, a Szolidaritás mozgalom szülőhelye, a Nobel-díjas Lech Walesa egykori targoncaszerelő és sztrájkszervező, a szakszervezet és tízmilliós mozgalom vezéralakja egykori munkahelye már csak részlegesen működik. Területén ma például az Európai Szolidaritás Központ múzeum, kiállítóhely és kulturális intézmény őrzi a történelmi emlékezetet. Az egykori hajógyár területén található a WL4 műterem is, amelyet Adriana Majdzińska, a Gdański Képzőművészeti Akadémia művésze és professzora férjével, dr. Czesław Podleśny szobrásszal és keramikussal együtt alapított és működtet. Az alkotók fontosnak tartják az ipari terület kulturális és történelmi örökségének megőrzését, amelyet a kortárs művészeti alkotás részeként értelmeznek: Podleśny például emberalakú szobrait magukból a rozsdásodó hajóalkatrészekből formálja meg.

„A WL4 független, intézményen kívüli művészek csoportja, akik számára a művészet a legfőbb érték. Körünkhöz egyaránt tartoznak már befutott alkotók és pályájuk elején járó művészek, a képzőművészet különböző területeiről. Sokszínűségünk a legnagyobb erősségünk” – áll a weboldalukon közzétett közleményben, amelyet a Euronews idéz. A kezdeményezés kiállításokat, szimpóziumokat, workshopokat, koncerteket és performanszokat szervezett.

Vendégei között a Nobel-békedíjas politikus, Lengyelország egykori államfője, Lech Wałęsa is szerepelt.

Az ingatlanfejlesztő cég minapi megjelenése azonban aggodalmat keltett a történelmi örökség megőrzésével kapcsolatban: „Természetesen reméljük és elvárjuk, hogy az új tulajdonos, egy nagy lengyel fejlesztőcég kedvezően viszonyul majd a kultúrához és a művészethez. De lehet, hogy ez nem így lesz, és akkor el kell hagynunk ezt a helyet” – mondta a Euronewsnak Adriana Majdzińska, a WL4 társalapítója.

Piotr Grzelak, Gdańsk alpolgármestere hangsúlyozta a WL4 szerepének fontosságát. „El sem tudom képzelni, hogy úgy alakítsuk ennek a városrésznek a jövőjét, hogy ne őrizzük meg az örökségét és a szolidaritás szellemét, illetve a hajógyár egészét; ez a befektetők számára is versenyelőnyt jelent. A WL4 olyan galéria, amely rendkívüli jelentőséggel bír abban, ahogyan ez a városrész működik” – fogalmazott az alpolgármester a Euronewsnak.

A Develiát képviselő PR-ügynökség szerint ebben a fázisban még túl korai lenne nyilatkozni az egyes épületek jövőbeni hasznosításáról, ugyanakkor azt ígérik, hogy a vállalat úgy működik majd együtt a helyi hatóságokkal, hogy tiszteletben tartsa a terület jellegét és történelmét.

Grzelak szerint a párbeszédnek is a megoldás részét kell képeznie, éppúgy, ahogy Lengyelország demokratikus átmenete idején is történt - írja a Euronews.