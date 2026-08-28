Meghalt Harald norvég király

gyász;Norvégia;király;

2026-08-28 09:07:00 CEST

A reformer uralkodó 89 éves volt.

Harald norvég király, a reformer, aki több mint három évtizeden át uralkodott szeretett apja árnyékából, 89 éves korában elhunyt – adta hírül a Reuters a királyi palota pénteki közleménye nyomán. Többet egyelőre nem írtak, de a csütörtöki tudósítások szerint Norvégia államfőjét már augusztus 17-től nagyon súlyos állapotban kórházban kezelték, a korábbi tájékoztatás szerint vérében talált bakteriális fertőzés miatt.

A Reuters előző nap számolt be a szintén a királyi palota közleménye alapján, hogy

romlott Harald egészségi állapota, majd arról adtak tájékoztatást, hogy a király állapota változatlan, és feleségével minden tervezett útjukat lemondták. Jonas Gahr Stoere miniszterelnök a király állapota miatt ugyancsak lemondta németországi útját.

A királyi család tagjai ott voltak az uralkodó kórházi ágyánál, míg Oslóban a királyi palota előtt és más nagyobb norvég városok központjában több százan gyűltek össze, sokan virágokkal érkeztek, és várták a híreket Haraldról. Harald, aki haláláig Európa legidősebb uralkodójának számított, 1991-ben lépett trónra.