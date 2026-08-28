Donald Trump az Ontario-tavat Amerikai-tóra nevezte át, hogy idegesítse a kanadaiakat

Kanada;Egyesült Államok;bosszú;Donald Trump;átnevezés;kereskedelmi háború;vámháború;Ontarió;

2026-08-28 08:18:00 CEST

A kereskedelmi és vámháborút vívó két ország határán lévő tóról Mark Carney Kanada miniszterelnöke arra hívta fel az amerikai elnök figyelmét, hogy a tó több mint 400 éve kapta a nevét, amikor még sem a kanadai államszövetség, sem az Egyesült Államok nem létezett.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy az Ontario-tavat átnevezi Amerika-tóra, és alá is írta azt a végrehajtási rendeletet, amely utasítja az Egyesült Államok belügyminisztériumát a tó nevének frissítésére az amerikai földrajzi névszolgáltatásban – írja az AP amerikai hírügynökség. Trump ezzel tovább rombolja a Kanadával vívott kereskedelmi és vámháborúja miatt a két ország közötti kapcsolatokat. Az amerikai elnöknek azonban arra nincs hatásköre, hogy a két ország határán lévő tavat Kanada is átnevezze, amelynek Ontario tartománya egyébként a tóról kapta a nevét.

Az AP megjegyezte, a névváltoztatás újabb fejezet Egyesült Államok és Kanada konfliktusában. Donald Trump a hétvégén bejelentette, hogy 50 százalékos importvámot vet ki a 20 milliárd dollár értékű kanadai termékekre, erre válaszul Kanada is meglépte ezt az amerikai árukra: acélra, tejtermékekre, háztartási gépekre és mezőgazdasági berendezésekre. Az amerikai elnök 2024-es megválasztása óta ostorozza szomszédját, azon ötlete alapján, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Trump a Fehér Házban az Ovális Irodában írta alá az átnevezési rendeletet, mögötte egy táblán az Ontario-tó fölött már az Amerika-tó, „Lake America” felirat szerepelt, a térképre pedig azt is odaírták, hogy „A Nagy-tavakat még nagyobbá tesszük”. Mark Carney kanadai miniszterelnök azonban X-bejegyzésében az Ontarió-tó nevének 400 éves eredetére figyelmeztette az amerikai elnököt. Az ontario szó az őslakosok nyelvén azt jelenti, hogy „a tó gyönyörű, a tó nagy”. A névadás előbb történt, minthogy létrejött volna Kanada és az Egyesült Államok, és a kanadaiak ezután is Ontariónak nevezik a tavat, amely névadója Kanada tóval szomszédos tartományának.

A CNN arra emlékeztetett, hogy Donald Trumpnak nem ez az első ilyen lépése. Tavaly ugyaníg nevezte át Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre, de Mexikó sem hátrált meg, és továbbra is az eredeti elnevezést használják. A Google ezután bejelentette, hogy térképein az amerikai felhasználók Amerikai-öböl nevet, míg a mexikóiak továbbra is a Mexikói-öböl nevet látják.