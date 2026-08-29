Piros-kék, lila: régi, színes szomszédság

Újpest FC;labdarúgó NB I;Vasas FC;

2026-08-29 09:44:00 CEST

Újpest–Vasas. Hajdani fogalom. Az 1942. október 25-én rendezett Megyeri úti találkozóról az jelent meg: „Vastag fürtökben lógtak az emberek a villamoson már a Nyugati pályaudvarnál. Jutott belőlük a lépcsőkre, sőt az ütközőkre is. A tömeg minden megállónál szaporodott. Az újpesti hídfőnél már egyenesen életveszélyes volt a felszállás.”

Életveszélyes a Horthy-rezsim volt. Az MTK zsidó törvények szerinti eltüntetése (1940) után László András dr., az MLSZ alelnöke a piros-kék klub kizárását indítványozta azzal az indoklással, hogy „a Vasas FC szembehelyezkedik a keresztény és nemzeti irányzattal”, márpedig „a Magyar Labdarúgók Szövetségének teljes erejével le kell törnie minden olyan megnyilvánulást, amely a szövetség erkölcsi és világfelfogásával szemben áll, és így szemben áll a magyar nemzet felfogásával”.

Az MLSZ-t 1939 júniusa óta faji alapon „tisztogató” kormánybiztos irányította, ám a Vasast valahogyan mégsem iktatták ki, és az angyalföldi csapat 6:2-es fényes győzelmet aratott a két együttes első olyan egymás elleni meccsén, amelyen legalább 20 ezer néző volt Újpesten. (A Hungária úton már 1927-ben 25 ezres közönséget jegyeztek a Vasas 3:2-es diadala alkalmával.)

Negyvenkettőben örök újpesti legendákra – Balogh II Sándorra, Nagymarosi Mihályra, Szusza Ferencre, Zsengellér Gyulára – számoltak hatot, az abban az évadban Zsengellérrrel holtversenyben (26–26) gólkirály Jenőfi Jenő mesterhármassal lepte meg a lilákat.

Két évvel később behívták katonának, és egy Gödöllőre mért légitámadás következtében harminckét esztendős korában meghalt.

A Nemzeti Sport a 6:2-ről azt írta: „Még azt sem lehet mondani, hogy a gólarány túlzott lenne, mert a Béke utcaiak egy kis szerencsével több gólt is rúghattak volna a nagy múltú, de lényegesen kevésbé nagy jelenű ellenfélnek.”

Szuszával, Zsengellérrel lényegesen kevésbé nagy jelenű… Akkor mi van Nunessel, Stronatival, Ljujiccsal, Balladommal, Amenyidóval, Vlijterrel? (Az, aki nem tudja, kik ők, ne szégyellje magát! A mai Újpest pongyola pitypang erősségű vázáról beszélünk.)

A 30 ezres érdeklődést 1951. március 18-án lépte át az Újpest–Vasas. Ekkor 32 ezren tolongtak a Megyeri úton, ahol ugyanúgy 1:2 volt a végeredmény, mint 1952. november 2-án, szintén 32 ezres publikum előtt. Elsőre azt írták:

„A második félidőben a tizenegy Vasas-játékos közül kilenc védekezett. A Dózsa ekkor szinte egy kapura játszott.”

De maradt a félidei 1:2, leginkább azért, mert a középhátvéd Lóránt Gyula „nagyvonalúan, válogatott formában futballozott”.

Másodjára az újpestiek háborogtak, mondván, hogy a második Vasas-gól előtt Sárosi László kivezette a labdát az alapvonalon, azaz a szélső beívelése után a „vészkapus” Farsang Endre hiába mentett kézzel a gólvonalon, Somogyi Ernő játékvezetőnek kirúgást kellett volna ítélnie. Az első Vasas-gólt, amelyet Illovszky Rudolf ollózva szerzett, még a lilák sem vitatták…

Illovszky már edző volt, amikor első 70 ezres rangadóját vívta az Újpest és a Vasas. A zsúfolt Népstadionban Csordás Lajos, az angyalföldi klub első labdarúgó olimpiai bajnoka triplázott, a piros-kékek 3:0-ra nyertek, az idegileg megviselt és nem A néma leventét idéző Várhidi Pált 2:0-nál kiállította a kevéssé irodalmi szövegre messzemenően kényes Pósa János játékvezető.

Hetvenezren voltak 1960-ban (3:0 a Vasasnak) és 1961-ben is (1:1), majd 1967. május 28-án született minden Újpest–Vasasok nézőcsúcsa 80 ezer drukkerrel.

A rangadón a Vasas győzött (1:0), miután Farkas János mézes krémes finomságú csellel elfektette korábbi klubtársát, a még – vele együtt – angyalföldi játékosként Eb-bronz- és olimpiai aranyérmet nyerő Szentmihályi Antal kapust.

A nagy idők különlegességei közé tartozott, hogy a Népsport még 1-től 5-ig osztályozott. A győztes Vasas érdemjegyei így festettek: Kenderesi 4 – Köves 3, Mészöly 4, Berendy 4, Ihász 4 – Mathesz 4, Fister 3 – Molnár 4, Puskás 3, Farkas 4, Vidáts 3.

Hat évvel később 75 552 fizető néző tolongott a tribünökön – az újságok 79 ezer nézőt írtak –, s a telt ház előtt a Vasas 4:2-re nyert a duplázó karmester Müller Sándor magával ragadó vezényletével. Ekkor már 10-ig emelkedhettek a kalkulusok, a Vasast így osztályozták: Mészáros 8 – Török 7, Fábián 7, Vidáts 8, Kántor 5 – Lakinger 6, Müller 8 (Gass 0), Kovács Ferenc 7 – Tóth Bálint 6 (Ihász 0), Várady 7, Sipőcz 6.

A Szekszárdról igazolt Lipovszky József bajnoki mérkőzésen másodszor védett az Újpestben, majd az NB I-ben soha többé nem állhatott a lila-fehérek kapuja elé…

Három esztendő múlva Rothermel Ádám 7-est kapott. Gólt nem. A Rothermel – Kellner (6), Harsányi (6), Juhász Péter (7), Tóth József (7) – Kolár (6), Zámbó (6), Tóth András (5) – Fazekas (5), Dunai II (5, helyette Fekete 0), Nagy (6) összetételű újpestiek 1-0-ra nyertek. Az egyetlen gólt ugyanúgy Nagy László érte el, mint 1977-ben, amikor csak 60 000 néző lézengett a lelátókon.

Az 1975-ös 70 ezerről a korabeli sajtó így írt:

„A Vasas és az Ú. Dózsa labdarúgói negyedórával a kezdés előtt menetrendszerű pontossággal megjelentek a szoborparkban, de látszott: itt nem tudnak bemelegíteni. A tömeg a játékosok láttán teljesen elözönlötte a területet, s egyetlen rendező sem akadt, aki legalább igyekezett volna leparancsolni a szurkolókat a gyepről. A bemelegítés így csak abból állt, hogy a játékosok megpróbálták kikerülni a rajongókat.”

Tömegrajzás szombaton a Megyeri úton nem várható, a negyedik kerületben legutóbb – 2023-ban – 3880 néző előtt zajlott az Újpest–Vasas (1:1). Annyian már száz évvel korábban, 1923. május 23-án is voltak; akkor a piros-kékek Jelinek Tivadar és Takács II József góljával fordítottak a Megyeri úton (1:2).

Az akár elképzelhető, hogy 1:2 lesz megint. A Takács II formátum, fájdalom, elképzelhetetlen.

NB I, 6. forduló

Péntek: Debrecen–MTK 2-2

Szombat: Nyíregyháza–Paks (14.45), Kispest–Zalaegerszeg (17), Újpest–Vasas (19.30).

Vasárnap: Kisvárda–ETO (16.30), Felcsút–Ferencváros (19).

Az élcsoport: 1. Felcsút 12 pont, 2. ETO (10- 3) 8, 3. Vasas (9- 4) 8.

A valamennyi mérkőzést az M4 Sport közvetíti.