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2026-08-28 13:59:00 CEST

A Juventus és az AC Milan is vár a FTC-re az Európa-liga alapszakaszában

A zöld-fehérek a két olasz óriáscsapat mellett régi ismerősökkel, a nemzetközi kupákból olyan korábbi ellenfeleivel is tájékozódik majd, mint a cseh Viktoria Plzen vagy a skót Celtic Glasgow.