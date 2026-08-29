Rendkívüli megállapodás született, Donald Trump gyakorlatilag kirabolja Venezuela olajkészletét

Venezuela;olaj;Donald Trump;Marco Rubio;Pete Hegseth; Delcy Rodríguez;

2026-08-29 10:22:00 CEST

65 milliárd hordónyi venezuelai olajra teszi rá a kezét Washington.

„A világtörténelem legnagyobb olajmegállapodása” született az Egyesült Államok és Venezuela között, legalábbis Donald Trump szokásos módon caps lockkal írt Truth Social-bejegyzése alapján.

A bejegyzés szerint Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnökkel Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter „működött együtt”, az így megszületett megállapodás értelmében pedig az amerikaiak 65 milliárd hordónyi venezuelai olajtartalék felett szereztek többségi ellenőrzést úgy, hogy mindezért az Egyesült Államok semmit nem fizet. A megállapodás Donald Trump szerint több mint duplájára emeli az amerikai olajtartalékokat, és jelentősen csökkenti az amerikaiak számára az üzemanyag árát, „miközben segít abban, hogy Venezuela továbbra is a hatalmas siker és a nagy jólét felé vezető úton haladjon.”

A CNN szerint Delcy Rodriguez az egyezményről közleményben úgy nyilatkozott: „Célunk, hogy megszilárdítsuk energiatermelő hatalomként betöltött pozíciónkat, hatalmas tartalékainkat a nemzeti fejlődés, a munkahelyteremtés, a munkavállalóink ​​jövedelmének növelése és népünk jóléte szolgálatába állítva.”

A hírcsatornának nyilatkozó fehér házi tisztviselő a részletekről azt mondta, a megállapodás az Egyesült Államoknak „egy új, magánkézben lévő közös vállalat effektív termelésének 55 százalékát biztosítja, amely a tartalékok alapján a világ második legnagyobb magánkézben lévő olajtársasága lesz”. A tisztviselő szerint Delcy Rodriguez 100 éves koncessziót adott az olajmezőkre egy magáncégnek.

Röviddel Donald Trump bejelentése után Marco Rubio a megállapodást „hatalmas győzelemnek” nevezte mind az amerikai, mind a venezuelai nép számára. „A venezuelai népnek ez a megállapodás közel 100 milliárd dollárnyi magánbefektetést hoz, több ezer jól fizető munkahelyet támogat, és előmozdítja Venezuela gazdaságának újjáépítését” – magyarázta.

A CNN megjegyzi, a Trump-adminisztrációnak azért is szüksége volt erre az egyezségre, mert Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök immár fél éve tartó iráni háborúja a világ kőolajellátásának egyötödét megzavarta, amelynek köszönhetően az olajárak megugrottak, az amerikai vésztartalékok pedig az 1980-as évek eleje óta nem csökkentek ilyen alacsony szintre. Bő két hónap múlva pedig félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban.

Donald Trump idén év elején támadta meg Venezuelát, ennek során elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, hivatalosan a drogcsempészet elleni fellépés címén. Hamar kiderült azonban, hogy Trumpnak leginkább az olajkészletre fájt a foga, ennek megfelelően a demokráciaexport is megállt ott, hogy az országot jelenleg az autoriter Maduro korábbi alelnöke, Delcy Rodriguez irányítja.