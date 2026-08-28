Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek Hágában egy férfit az 1994-es ruandai népirtásban játszott szerepe miatt

népirtás;Hollandia;Hága;Ruanda;

2026-08-28 18:53:00 CEST

Eugene N. mintegy háromezer tuszi lemészárlásában működött közre.

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Hágában azt a 66 éves, holland állampolgárságú férfit, aki a vád szerint részt vett az 1994-es ruandai népirtásban, mintegy háromezer tuszi meggyilkolásában - jelentette be a hágai kerületi bíróság pénteken.

Az Ede városában élő és házi gondozóként dolgozó Eugene N.-t a holland ügyészség bűnösnek találta népirtásra való felbujtás és népirtás elkövetésének vádjában. Az elítélt férfi 1994-ben, Ruanda déli részén, a Butare prefektúrához tartozó Mbazi településen közreműködött tuszik házainak kifosztásában és lerombolásában, majd részt vett a helyi stadionban összegyűlt mintegy háromezer tuszi lemészárlásában. Az ügyészség szerint a vádlott kézigránátot is dobott a tömegbe.

Ruanda 2014-ben nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával, és kérte kiadatását. Mivel Eugene N. holland állampolgár, Hollandia nem adhatta ki Ruandának, ezért a holland hatóságok saját nyomozást indítottak ellene. A férfit 2024 februárjában vették őrizetbe.

Eugene N. a júniusban kezdődött tárgyaláson ártatlannak vallotta magát. Védői szerint a vádlott „mindent megtett a népirtás megakadályozása érdekében”, ezért az ellene emelt vádakat tarthatatlannak tartották. A férfi egyik ügyvédje korábban azt hangoztatta, hogy a tanúkat befolyásolták, illetve Ruanda politikai okokból kívánja felelősségre vonni ügyfelét.

A holland ügyészség nemzetközi bűncselekményekkel foglalkozó részlege 24 tanút hallgatott meg az ügyben. Az ügyészség szerint kizárt, hogy valamennyi tanú valótlan állításokat tett volna. A hágai kerületi bíróság illetékes bírája pénteken, az ítélet kihirdetésekor hangsúlyozta: a vádlott által elkövetett bűncselekmények mélyen megrázták a helyi társadalmat. Az elkövetett bűncselekmények a jogállamiság jelentős megsértésének számítanak Ruandában és az egész világon. Ilyen esetben csak az életfogytig tartó börtönbüntetés indokolt - rögzítette.

Ruandában a népirtás csaknem száz napja alatt 800 ezer, leginkább a kisebbségi tuszi népcsoporthoz tartozó embert gyilkoltak meg a többségi hutukhoz tartozó szélsőségesek. A vérontás azt követően kezdődött, hogy az ország akkori elnökét, a hutu Juvénal Habyarimanát szállító repülőgépet Kigali közelében lelőtték.

A Human Rights Watch nemzetközi emberi jogi szervezet becslése szerint a Butare prefektúrában fekvő Mbazi térségében 1994 áprilisa és júliusa között mintegy százezer embert öltek meg.