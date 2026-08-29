Náci karlendítésért ítélte el egy német bíróság azt a férfit, akit a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe jelölt

Németország;náci karlendítés;Mi Hazánk Mozgalom;Független Közmédia Testület;

2026-08-29 13:10:00 CEST

Moys Zoltán az eljárást koncepciósnak tartja, a Mi Hazánk szerint pedig abszurd, hogy egy magyar szurkoló német köszöntési formát használjon egy Magyarország-Németország meccsen.

Még 2021-ben, a Magyarország-Németország EB-meccsen náci karlendítés miatt vették őrizetbe Moys Zoltánt, azt a férfit, akit a Mi Hazánk az újonnan felálló Független Közmédia Testületbe (FKT) jelölt – derül ki a 444-hez eljutott német bírósági dokumentumokból.

A laphoz eljutott dokumentum szerint a Müncheni Járásbíróság 2021. november 24. napján kelt és 2021. december 28. napján jogerőre emelkedett, Cs 112 Js 189762/21. számú tárgyalás mellőzésével hozott végzésében nemzetiszocialista szervezet szimbólumának nyilvános használata bűncselekmény miatt 2030 euró pénzbüntetésre ítélte Moys Zoltánt. A végzés szerint az FKT-ba jelölt férfi „20 óra 55 perckor enyhén ittas állapotban a magyar szurkolók szurkolói blokkjában tartózkodott az Allianz Aréna 13 I-es blokkjában, Werner-Heisenberg-Allee 25 München címen. Ott a jobb karját legalább egyszer úgynevezett Hitler-üdvözlésre kinyújtotta úgy, hogy azt más személyek észrevehették, ahogyan ezt jóváhagyóan elfogadta. Tudta azt, hogy ez a nemzetiszocialista zsarnokság egy üdvözlési formája”. A bíróság jelezte azt is, hogy „az ilyen üdvözlési forma bármilyen módon történő használata, a használó részéről mindenféle nemzetiszocialista szándék nélkül, – amint azt ő is tudta – nyilvánosan tilos, hogy Németországban elkerüljük az ilyen alkotmányellenes törekvések újjáélesztésének minden látszatát.”

A lap megpróbálta elérni az SZFE-n egyébként dokumentumfilmezést oktató, 2023-ben lovagkereszttel kitüntetett Moyst, de nem kívánt semmit nyilatkozni az ügyben és letette a telefont.

A Mi Hazánk a lap megkeresésére azt állította, nem tudtak az ügyről, de megkérdezték róla Moyst, aki azt válaszolta, hogy a német hatóságok eljárását koncepciósnak tartja, akkor pedig a párt szerint számos magyar szurkolót vegzáltak Németországban. (Arról a 2021-es, Münchenben játszott, egyébként jó magyar teljesítménnyel 2-2-re végződő Magyarország-Németország-meccsről van szó, amit az Orbán-kormány pedofilellenesnek nevezett melegellenes törvényének árnyékában játszottak, emiatt felmerült az is, hogy szivárványszínűre világítanák ki a müncheni Allianz Arenát - a szerk.).

„Moys Zoltán az égre tartotta a kezét, ezzel csak – sok ezer szurkoló társával együtt – a Magyarországon megszokott szurkolói formát használta, miközben a »Hajrá Magyarország!« szlogent skandálták. Semmilyen formában nem állt szándékában tiltott jelképet használni. Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon” – idézte Moys Zoltán álláspontját a Mi Hazánk.

A párt emlékeztetett arra, hogy Tárkányi Zsolt tiszás államtitkárról is készült már szurkolóként hasonló kép, amin úgy látszik, mintha a politikus karlendítést végezne. „Egy szurkoló egy stadionban könnyen kerülhet ilyen helyzetbe, de attól még nem lesz náci” – írták, megjegyezve azt is, „a Mi Hazánk Mozgalom számára semmilyen totalitárius diktatúra nem vállalható”.