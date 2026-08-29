Nem adja ki a bizottság az NVVH-pályázat pontrendszerét, Magyar Péter húga is nyilvánosan Ligeti Miklós mellett foglalt állást

Unger Anna;Magyar Péter;Tisza Párt;Hantosi István;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;NVVH;

2026-08-29 11:44:00 CEST

Nagy a titkolózás, közben a miniszterelnök családján belülről érkezett nem várt bírálat.

Átláthatatlan maradhat a folyamat, hogy mi alapján választották ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét, Unger Annát: az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke, Hantosi István ugyanis elutasította az Átlátszó erre irányuló kérelmét.

A lap egyebek közt arra volt kíváncsi, megismerhető-e az az értékelő lap, amellyel első körben pontozták az NVVH elnöki posztjára jelentkezőket és hány pontot kaptak a lista elején végzettek. Arra is választ kértek, miért nem lehet nyilvános a legtöbb pontot kapó 3-4 jelölt írásbeli szakmai koncepciója, illetve megfontolják-e, hogy a jelöltek esetleges engedélyével nyilvánossá tegyék a benyújtott szakmai terveket.

Hantosi István elutasítása eképp olvasható: „A bizottság zárt ülésén elhangzottak és az azon tárgyalt dokumentumok mindegyike az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése szerint kezelendők, így nem áll módomban azokat kiadni.” Majd hozzátette, az NVVH elnöki tisztségére jelentkezők meghallgatását a bizottság nyílt ülésen folytatta le, azon valamennyi meghallgatott részletesen ismertette szakmai koncepcióját, „így minden érdeklődő közvetlenül is tudomást szerezhetett az érintettnek a Hivatal feladatát és működését érintő céljairól, elképzeléseiről.”

Pedig a kért dokumentumokra valószínűleg elég sokan kíváncsiak lennének, többek között Magyar Péter miniszterelnök húga, Magyar Anna Ilona is. A nem várt, családon belülről érkező bírálatra a Tibi atya nevű facebookos mémoldal egyik posztja alatt került sor: a bejegyzésben Tibi atya hosszan fejtegette, miért nem tartja problémásnak Unger Anna megválasztását a szervezet élére, s összességében arra jutott, hogy azok a jogi eljárások, amelyekre sort kell keríteni, ígyis-úgyis nagyon hosszúak lesznek.

Erre érkezett Magyar Anna Ilonától a következő komment: „Nagyon nagy butaságokat írtál... a férjem, Melléthei-Barna (Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese - a szerk.) nem véletlenül szavazott egy hatalmas nemet Ungerre, nem véletlenül szólalt fel az Ügyvédkör vagy Bárándy és sokan... (Bárándy Péter – a szerk.) Lehet, de csak lehet, hogy ehhez a jogászok jobban értenek,mint Tibi atya.”

A mémoldal válaszára pedig, miszerint bárki kerül az elnöki posztra, hosszú évek fognak eltelni, mire végigviszik az ügyeket, a kormányfő húga úgy reagált: „Egyáltalán nem mindegy, ki lesz az elnök, az idő szempontjából sem. Csak egy összehasonlítás: Ligeti több száz neres visszaélést kutatott fel a szervezetével. csak az elmúlt fél évben százmilliárdos ügyekben írtak feljelentést (...). Kívülről ismeri az ügyeket. Unger meg közölte, hogy először át kell olvasni a szerződéseket... Szerinted ki lenne eredményesebb? És ez az elévülés szempontjából iszonyú fontos kérdés. És ez csak egy szempont, van még néhány.”

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő tegnap jelezte, hogy perre megy, ha a kért dokumentumokat nem adják ki az ügyben.

A parlament pénteken 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett választotta meg Unger Annát az NVVH élére. A döntés a Tisza párt hívei körében nagy felháborodást okozott, Magyar Péter hosszú magyarázkodásra kényszerült a történtek miatt.