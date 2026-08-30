Kriptobotrány rázza meg Lengyelországot, sportvezetők és politikusok is célkeresztben vannak

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2026-08-30 06:45:00 CEST

A Zondacrypto váratlan leállása után több száz millió złoty sorsa vált bizonytalanná, miközben őrizetbe vették a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét. A nyomozás a korábbi kormánypárt köreihez vezető pénzügyi kapcsolatokra is kiterjed, az ügy pedig már a varsói hatalmi küzdelmeket is élezi.

Pénzügyi és politikai hullámokat vetett Lengyelországban a korábban meglehetősen népszerű Zondacrypto kriptovaluta-tőzsde váratlan összeomlása, amelynek a szálaival a legmagasabb kormányzati és sportvezetői körök is összefonódtak. A digitális kereskedési platform működését váratlanul felfüggesztették, az üzemeltetők lekapcsolták a teljes online felületet, elérhetetlenné téve a számlákat a lakossági és intézményi ügyfelek számára.

A károsultak köre eléri a több ezer főt, miközben a platformon befulladt tőkeállomány és az eltűnt vagyon nagysága a hivatalos becslések szerint meghaladja a 350 millió złotyt, ami átszámítva körülbelül 83 millió eurónak vagy 30 milliárd forintnak (!) felel meg. A lengyel hatóságok nagyszabású nyomozást indítottak a csalássorozat felderítésére, Donald Tusk miniszterelnök pedig nyilatkozataiban kiemelte, hogy a háttérben kifejezetten sötét, kétes ügyletek zajlottak, amelyekben a korábbi nemzeti-konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság soraiból kikerült vezető politikusok is szerepet vállalhattak.

A kriptotőzsde körüli gyanús folyamatok nem teljesen új keletűek, hiszen

az eredetileg BitBay néven indult platform alapítója, Sylwester Suszek még 2022 tavaszán nyomtalanul eltűnt egy üzleti megbeszélést követően, s azóta sem bukkantak a nyomára a hatóságok.

A cég vezetését ezt követően átvevő jogi igazgató, Przemysław Kral a platform összeomlásának pillanatában külföldre távozott, hírszerzési és sajtóértesülések szerint Izraelben vagy az egyik Öböl menti államban lelt menedékre.

Az ügyben áttörést hozhat, hogy a védőügyvédjén keresztül eljuttatott üzenete alapján Kral kész vádalkut kötni a lengyel ügyészséggel, s koronatanúként hajlandó részletes feltáró vallomást tenni a háttérben meghúzódó politikai és pénzügyi kapcsolatrendszerről, ha cserébe enyhébb büntetésben részesül. A hatóságok az eljárásokat összevonták a nemzeti ügyészség sziléziai kirendeltségén, ahol az alapító eltűnését és a tőzsde pénzügyi visszaéléseit közös aktában vizsgálják.

Az olimpiai bizottságig érnek a szálak

A botrány első igazán prominens őrizetbe vett szereplője a Lengyel Olimpiai Bizottság elnöke, Radosław Piesiewicz volt, akit a rendőrség a napokban tartóztatott le a Zondacrypto-ügyhöz kapcsolódó gyanús tranzakciók miatt. A volt kormánypárthoz ezer szállal kötődő sportvezető a platform csődközeli helyzetének nyilvánosságra kerülése előtt csodával határos módon hiánytalanul vissza tudta venni a platformon elhelyezett teljes személyes kriptovaluta-befektetését, miközben a sima lakossági befektetők pénze bennégett a rendszerben.

Piesiewicz emellett a nemzeti olimpiai bizottság képviseletében nagyszabású szponzori szerződést írt alá a Zondacryptóval, melynek értelmében a milánói téli olimpiai játékokon sikeresen szereplő lengyel sportolók prémiumaikat digitális valutában kapták volna meg.

A vállalt szponzori kifizetések azonban rendszertelenül érkeztek meg, ami komoly felháborodást váltott ki a sportszövetségek körében, s most többen az elnök azonnali lemondását követelik.

A nyomozati anyagok szerint a 2015 és 2023 között hatalmon lévő nemzeti-konzervatív alakulat több volt rangos politikusa is gyanúba keveredett a platform működtetésével és a szabályozási környezet alakításával kapcsolatban. Donald Tusk miniszterelnök nyilatkozataiban felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi kormánypárt képviselői miért akadályozták huzamosabb ideig a kriptovaluta-piac átláthatóságát biztosító szigorú törvénycsomag elfogadását.

A kormányfő kijelentései alapján a kriptotőzsdéből származó szürkepénzekből luxusórákat vehettek, jobboldali alapítványokat, médiakampányokat és választási rendezvényeket finanszírozhattak a háttérben. A vádakat a Jog és Igazságosság politikusai hevesen visszautasítják, politikai boszorkányüldözésnek és a jelenlegi kormányzati tehetetlenség leplezésére szolgáló terelésnek nevezve az eljárást, miközben parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgetik az ügy tisztázása érdekében.

Politikai üggyé vált az összeomlás

A botrány hatásai a lengyel államfői hivatal működésére is rányomják a bélyegüket, feszültséget generálva a kormány és a köztársasági elnöki palota között. A parlament által előkészített, a digitális eszközök piacát szigorító jogszabályok sorsa körüli vita megbénította a jogalkotási folyamatot, miközben az észt bíróság már hivatalosan is elrendelte a Zondacrypto operátorának csődeljárását. Az ügyészség tájékoztatása szerint a hatóságok eddig több mint 100 millió złoty értékű vagyontárgyat és pénzeszközt tudtak zár alá venni a károsultak részleges kártalanítására.

A Zondacrypto-ügy a lengyel belpolitikai küzdőtér egyik legmeghatározóbb tényezőjévé vált, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a választói hangulatot és az intézményrendszerbe vetett bizalmat.

A Zondacrypto története 2014-ben kezdődött, amikor Sylwester Suszek megalapította a BitBay néven ismertté vált platformot. A vállalkozás gyorsan Közép-Európa egyik legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjévé nőtte ki magát, több mint egymillió regisztrált felhasználóval. A szigorodó lengyel pénzügyi szabályozás miatt a cég előbb Máltára, majd Észtországba helyezte át székhelyét, és átnevezte magát Zondacryptóra. A vállalat agresszív marketingstratégiát folytatott, sportcsapatokat és rendezvényeket szponzorált.

Az alapító 2022-es rejtélyes eltűnése és az azt követő vezetési váltások után a tőzsde pénzügyi helyzete megingott, ami végül a teljes működés leállításához és milliárdos hiányhoz vezetett.