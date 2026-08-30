Szoboszlai Dominik hiába próbálkozott, másodszor is ikszelt a Liverpool

FC Liverpool;Szoboszlai Dominik;

2026-08-30 11:49:00 CEST

A Liverpool második 2-2-es döntetlenje után nem felhőtlenül elégedett a vörösök új edzője. Ezúttal Szoboszlai Dominik sem brillírozott.

Először mutatkozott be Anfielden a múlt szezon végén kiakolbólított Arne Slot helyére szerződtetett Andoni Iraola. A Bournemouthból elcsábított spanyol tréner egy másik debütánssal parolázott a mérkőzés kezdete előtt, bár a Nottingham Forest kispadján helyet foglaló osztrák Oliver Glasnert régi ismerősként üdvözölhette annak a Crystal Palace-nél eltöltött évei után.

A Premier League két karizmatikus edzőjének rengeteg még a tennivalója, ha az ellenfelek utolérhetetlen géniuszainak, az egymással a hetvenes években hatalmas rivalizálásban állt Bill Shanklynek, illetve Brian Cloughnak a nyomába akarnak érni. Ők túlzás nélkül átírták az egyaránt a második osztályból átvett csapataik történetét. Mindkét gárda Európa meghatározó futballhatalmává nőtte ki magát. Iraola talán nem is ássa bele magát ilyen mélyen a múltba, róla az a hír járja, hogy a Jürgen Klopp korszak intenzitását, a gyorsabb támadásokat és a párharcok megnyerésének jobb arányát igyekszik visszahozni.

Megint a végjátékban egalizált a ’Pool

A Liverpool szurkolóinak máris déjà vu érzése lehet, hiszen ahogyan a nyitó fordulóban a Newcastle, most a Forest ellen is 2-2-őt produkált a gárda, azaz veretlen, de négy pontot bukott. Ráadásul egyik meccsen sem vezetett, úgy kellett kievickélnie vesztes pozíciókból. Ezúttal Dan Ndoye szerezte meg a vezetést a 24. percben, majd Alexander Isak egy óra elteltével egyenlített. Morgan Gibbs-White büntetőből juttatta ismét fölényhez a vendégeket, hogy azután a máris új sztárnak ígérkező Víctor Muñoz, ha nem is a 99. percben, mint legutóbb Szoboszlai, de a rendes játékidő vége előtt nyolc perccel mentette meg társait a pironkodástól (Liverpool-Nottingham Forest 2-2).

Meccset követő általános értékelésében a spanyol mesteredző nem próbálta meg szépíteni a történteket. „Világos, hogy az első félidőben gyengén játszottunk, nem voltunk urai a helyzetnek. Fordulás után javítottunk, intenzívebben, gyorsabban, hatékonyabban teljesítettünk. Ez sem volt azonban elég a győzelemhez, és ezért az első negyvenöt percet kell hibáztatni”. Arra a kérdésre, vajon „frusztrálta- e a döntetlen?”, természetesen igennel válaszolt.

„Örülök annak, hogy magunkhoz tértünk a második menetben, de nem sikerült a tökéletes fordítás”.

Iraola csak utalt arra, hogy vár még fejleményeket a transzferpiac szeptember 1-jei lejárta előtt, de nem vallotta be, amit hírügynökségek addigra már jelentettek, hogy 123 millió fontért, 52,46 milliárd forintért sikerült megszerezni Bradley Barcola francia csatárt a PSG-től.

Szoboszlai ezúttal nem parádézott

Mindkét magyar játékos a kezdőcsapatban szerepelt, Szoboszlai a középpályán, Kerkez balhátvédként. Iraola azonban a mérkőzés vége felé, ahogy ezt a The Guardian tudósítása külön is kiemelte, jobb oldali védőként használta a magyar válogatott csapatkapitányát, bizonyítva, hogy Slothoz hasonlóan ő is nagyra értékeli a sokoldalúságát.

Az összkép mégsem hibátlan, hiszen próbálkozásai, távolról, illetve szabadrúgásból sem hoztak eredményt.

Kerkez a 71. percben átadta a helyét Kostas Tsimikasnak. A BBC, a This is Anfield honlap, a Yahoo Sports és más felületek 6 pont körülire méltatták, míg Szoboszlait és 4-5 pont közöttire. Ezek alapján a nagy becsben tartott „Szobó” most nem ért fel a tavaly megjárt csúcshoz.

Haaland nem Sámson: hajtalankodott

Ugyancsak 1-1-re ikszelt Iraola korábbi egyesülete, a Bournemouth, ahol Tóth Alex nem mutathatta meg magát az Everton ellen. David Moyes emberei is nehéz perceket okoztak híveiknek, csak a hosszabbítás 2. percében biztosították az egy pontot. Ismét remekelt viszont az újonc Hull City, 1-0-ra verve Frank Lampard tavalyi Championship bajnokát, a Coventry Cityt, mely egyelőre nem találja a helyét az élmezőnyben. Nem maradhat említés nélkül a forduló péntek esti nyitómérkőzésén aratott átütő Manchester City-diadal. Idegenben 4-1-re verte a Crystal Palace-t úgy, hogy Rayan Cherki és Erling Haaland egyformán duplázott.

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