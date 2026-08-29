Pogacar óriásit bukott, feladta a Vueltát

bukás;Vuelta a Espana;Tadej Pogacar;

2026-08-29 17:34:00 CEST

Az összetettet vezető Tadej Pogacar hatalmasat bukott és feladni kényszerült a versenyt a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszán.

Az összetettet vezető Tadej Pogacar hatalmasat bukott, így feladni kényszerült a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt. A szombati 8. szakaszból már csak 32 kilométer volt hátra, amikor az ötszörös Tour de France-győztes egy nagyobb kő miatt elvesztette az irányítást a kerékpárja felett és óriásit szaltózott előre. Vissza akart ülni a kerékpárjára, de végül beszállt a mentőautóba.

Pogacar hét szakaszt követően közel négy perc előnnyel vezette az összetettet Enric Mas előtt, így viszont újra nyílttá vált a küzdelem a végső győzelemért. Az összetetettet immár a 31 éves spanyol vezeti Felix Gall előtt, a szakaszt Bryan Coquard nyerte.