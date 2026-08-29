Ketten is elvitték a Jokert

nyerőszámok;nyeremények;ötöslottó;Joker;

2026-08-29 21:35:00 CEST

Az ötös lottót senki sem.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. játékhéten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

17, 24, 56, 70, 85

Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvényből 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint. 3 találatos szelvényből 2055 darab született, értük egyenként 31 475 forint jár. 2 találatos szelvényből 56 964 darabot adtak fel, ezekért a nyeremény egyenként 3930 forint.

A Joker nyerőszámai a következők:

5, 7, 8, 7, 2, 9

A Jokeren két telitalálat is akadt, értük a nyeremény egyenként 96 574 015 forint.