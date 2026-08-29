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Ketten is elvitték a Jokert

Az ötös lottót senki sem.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. játékhéten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

17, 24, 56, 70, 85

Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvényből 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint. 3 találatos szelvényből 2055 darab született, értük egyenként 31 475 forint jár. 2 találatos szelvényből 56 964 darabot adtak fel, ezekért a nyeremény egyenként 3930 forint.

A Joker nyerőszámai a következők:

5, 7, 8, 7, 2, 9

A Jokeren két telitalálat is akadt, értük a nyeremény egyenként 96 574 015 forint.

Miközben az elnök lelkes híveként mindig dicsérte az ICE munkáját, amely Trump elnök „migránsellenes” politikáját könyörtelenül keresztülviszi, őt is letartóztatta az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala Lousiana államban.