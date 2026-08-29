Ketten is elvitték a Jokert

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. játékhéten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
17, 24, 56, 70, 85
Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvényből 23 darab, nyereményük egyenként 2 595 835 forint. 3 találatos szelvényből 2055 darab született, értük egyenként 31 475 forint jár. 2 találatos szelvényből 56 964 darabot adtak fel, ezekért a nyeremény egyenként 3930 forint.
A Joker nyerőszámai a következők:
5, 7, 8, 7, 2, 9
A Jokeren két telitalálat is akadt, értük a nyeremény egyenként 96 574 015 forint.