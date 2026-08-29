Amerikai őrizetben a brit illegális bevándorló, a szélsőjobbos provokátorként ismert Milo Yiannopoulos

homoszexualitás;Donald Trump;Kanye West;Milo Yiannopoulos;

2026-08-29 11:32:00 CEST

Miközben az elnök lelkes híveként mindig dicsérte az ICE munkáját, amely Trump elnök „migránsellenes” politikáját könyörtelenül keresztülviszi, őt is letartóztatta az Egyesült Államok Bevándorlási- és Vámhivatala Lousiana államban.

A harsogó, provokatív stílusáról ismert, kirívóan öltözködő, szélsőjobbos ideológiát hirdető brit Milo Yiannopoulos is az ICE (Egyesült Államok Bevándorlási- és Vámhivatala) karmai közé került még csütörtökön, noha a hír csak tegnap késő este szivárgott ki. A brit provokatőr egyelőre őrizetben várja sorsa alakulását.

A korábban a szélsőjobbos Breitbart News szerkesztőjeként dolgozó, de az utóbbi időben Kanye West mellett időnként felbukkanó szóvivő a belbiztonsági minisztérium (DHS) tájékoztatása szerint teljesen legálisan lépett be az Egyesült Államok területére 2019 májusában New Yorkon keresztül. Viszont elkövette azt a hibát, hogy nem jelent meg egy bevándorlási meghallgatáson, miután a bíró három hónappal később, július 22-én jogerős kiutasítási végzést hozott ellene.

„Yiannopoulos 2019. május 14-én, New York városán keresztül, jogszerűen lépett be az Egyesült Államokba. Úgy döntött, hogy a törvényeink megsértésével túllépi az engedélyezett tartózkodási időt” – írta a DHS hivatalos közleményében az X közösségi hálón. A hatóságok „az Egyesült Királyságból származó illegális bevándorlónak” nevezték.

Yiannopoulos a letartóztatása után készült rendőrségi fotón meglehetősen ziláltnak, megviseltnek látszik – szinte a felismerhetetlenségig. a Fox News információja szerint Yiannopoulost a louisianai Alexandriában tartják fogva, amely a kitoloncolási műveletek egyik hírhedt központja.

A 41 éves brit Yiannopoulos polgárpukkasztó kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet, sorra járt az amerikai egyetemeket. A körutat „Dangerous F*ggot” (kb. „Veszélyes buzi”) elnevezéssel hirdette meg. Nem akart mást, mint a szólásszabadságot hirdetni, hangsúlyozta mindig, mert szerinte az egyetemeken a liberális eszmék uralták a közbeszédet. Azonban a muszlimokról, transznemű emberekről és egyéb kisebbségekről tett sértő, lenéző, lekicsinylő kijelentései óriási felháborodást váltottak ki. Sokak szerint szerint a rasszista és gyűlöletkeltő stílusával szándékosan szította a feszültséget a diákok között. Több egyetemen demonstrációt szerveztek, amikor megjelent a színen. Viszont erőszakba torkollott a 2017 februárjában a Kaliforniai Egyetem berkeley-i campusán tett látogatása, úgyhogy azt az eseményt lefújták megjelenése után. Az egyetem közlése szerint két konzervatív egyetemistát bántalmaztak.

Majd megkörnyékezte a magas politikát is. Először Trump egykori kiskedvencéhez sodródott, fizetés nélkül kampányolt Marjorie Taylor Greene mellett. Majd Kanye West mellé szegődött, és tolta a szintén szélsőséges nézeteiről ismert énekes 2024-es, tiszavirágéletű elnökjelölti kampányát.

Sőt, felküzdötte magát a politikai műveletekért felelős igazgatói posztig. Ő szervezte meg azt a hírhedtté vált vacsorát Trump és West között, amelyre meghívta a fehér nacionalistaként számon tartott Nick Fuentest. Westtel azonban nem sokkal később megromlott a kapcsolata, üzleti érdekeik keresztezték egymást.

Ellentmondásos kijelentéseket tett saját magáról is: kezdetben büszkén hirdette, hogy meleg, legutóbb viszont a Tucker Carlsonnal (egykori Fox News-os műsorvezető, egykori Trump- és Orbán-hívő) folytatott beszélgetésben azt mondta, már nem tartja magát annak, sőt megbánta, hogy a homoszexualitás eszméjét hirdette a republikánus pártban.

Egyelőre csak találgatja az amerikai sajtó, hogy mit keresett Louisianában Yiannopoulos, ahol végül letartóztatták. Azt viszont tudni, hogy Ye – Kanye West művészneve – péntek este fellépett a New Orleans-i Caesars Superdome stadionban.

Érdekes fordulat viszont, hogy a Trump-párti aktivista Laura Loomer az X-en azt írta, hogy korábban ő maga is jelentette Yiannopoulost az ICE-nak.