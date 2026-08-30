Izland újra nemet mondott az Európai Uniónak, folytatódik a különutas integráció

Európai Unió;Izland;

2026-08-30 12:00:00 CEST

Az izlandi választók 52,5 százaléka elutasította az EU-csatlakozási tárgyalások újranyitását. Halászati kvóták, saját pénz, vidéki bizalmatlanság és a meglévő EGT-kapcsolatok együtt döntötték el a referendumot, amely hosszabb időre lezárhatja a teljes tagság felé vezető intézményes folyamatot.

Izland szombaton látszólag egyetlen kérdésre válaszolt: újra kell-e kezdeni az Európai Unióval 2013-ban félbeszakított csatlakozási tárgyalásokat? Valójában három évtizedes vita került ismét a szavazófülkékbe arról, hol húzódjon a határ az európai integráció előnyei és a nemzeti önállóság között. Az eddigi eredmények alapján a nemek 52,5, az igenek 47,5 százalékon állnak, és az utolsóként számoló délnyugati választókerületben már akkora fordulat kellene az eredmény megváltoztatásához, amely gyakorlatilag kizárt.

A szavazók tehát nem az uniós tagságot utasították el közvetlenül, hanem azt, hogy az ország újra leüljön Brüsszellel és végigtárgyalja, milyen feltételekkel lehetne tag. Ez a különbség fontos. Egy igen után sem lett volna Izland automatikusan az Európai Unió tagja. A korábban megnyitott tárgyalási folyamatot kellett volna újraindítani, tisztázni a legkényesebb fejezeteket, majd az elkészült csatlakozási megállapodásról újabb népszavazás következett volna. A mostani referendum jogilag tanácsadó jellegű volt, politikailag azonban nehéz lenne félretenni.

A kormány azzal vitte az urnák elé a kérdést, hogy a választók döntésének megfelelően jár el. A nem győzelme így jó időre lezárhatja a tagságról szóló intézményes folyamatot, miközben Izland európai kapcsolatrendszerének nagy része változatlanul fennmarad. Éppen ez az izlandi vita különlegessége.

Az ország kívül van az Európai Unión, de számos területen belül él annak rendszerén. 1994 óta tagja az Európai Gazdasági Térségnek, így része az egységes piacnak, érvényesül a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, az izlandi vállalatok és polgárok sok tekintetben ugyanazokat a lehetőségeket élvezik, mint az uniós tagállamok szereplői. Izland tagja a schengeni övezetnek is, számos uniós programban és ügynökségben részt vesz, és az EGT-n keresztül az uniós jog jelentős részét átülteti saját szabályozásába. A különbség az, hogy amikor ezekről a szabályokról az EU intézményeiben végleg döntenek, Izlandnak nincs szavazata.

Ez egyszerre az EGT-modell legnagyobb előnye és legnagyobb gyengesége.

Reykjavík hozzáfér a mintegy félmilliárdos európai piachoz, miközben kívül maradhat azokon a közös politikákon, amelyekhez a legérzékenyebb nemzeti érdekek kapcsolódnak.

Nem része az uniós vámuniónak, a közös kereskedelempolitikának, a gazdasági és monetáris uniónak, valamint – Izland számára döntően – a közös agrár- és halászati politikának. Cserébe az egységes piac szabályainak jelentős részét úgy alkalmazza, hogy a végső döntéshozatalban nincs képviselete.

Az igen tábor ezt gyakran úgy fogalmazta meg, hogy Izland sok uniós kötelezettséget már most vállal, csak a döntő asztalnál nincs széke. A nem oldal válasza az volt, hogy ezért a korlátozott befolyásért cserébe az ország megtartotta az ellenőrzést legfontosabb természeti erőforrásai felett.

A halászat ügye maradt a legnagyobb törésvonal

A halászat volt a legnagyobb akadály. Izland számára a tenger gazdasági erőforrás, történelmi tapasztalat és a szuverenitás egyik jelképe. A 20. századi „tőkehalháborúkban” az ország Nagy-Britanniával is vállalta a súlyos diplomáciai konfliktust azért, hogy fokozatosan kiterjessze halászati övezetének ellenőrzését. Ennek emléke máig része annak a politikai gondolkodásnak, amely szerint a halállományról, a kvótákról és a külföldi hozzáférésről Reykjavíkban kell dönteni. Az uniós közös halászati politika viszont közös szabályokra, közösen egyeztetett kvótákra és az uniós rendszerbe illesztett piacra épül.

Izland olyan különleges megoldást szeretett volna, amely megőrzi saját ellenőrzésének lényegét, ám éppen ezt a tárgyalási fejezetet nem sikerült érdemben lezárni. A kérdés gazdasági súlya ma is óriási. A Statistics Iceland adatai szerint 2025-ben a tengeri termékek adták az izlandi áruexport értékének 38,9 százalékát. Az alumíniumipar és az egyre nagyobb turizmus csökkentette a halászat korábbi egyeduralmát, de kevés olyan politikai téma van az országban, amely ennyire közvetlenül összekapcsolja a megélhetést, a vidéki települések jövőjét és a nemzeti önállóság érzését. A mostani szavazás földrajza is ezt mutatta.

Reykjavík mindkét választókerületében többséget kapott az igen, miközben délen, északnyugaton és északkeleten nagyjából hatvan százalék vagy annál is több voksolt a tárgyalások ellen.

A főváros és a vidék közötti választóvonal jóval erősebbnek bizonyult, mint amit egy szoros országos eredmény önmagában érzékeltet.

A korona szabadságot is jelent

A másik nagy vita a korona körül zajlott. Az igen tábor szerint egy kis, önálló valuta sebezhetőbb a külső sokkokkal szemben, és az izlandi háztartások az elmúlt évek magas inflációjában és kamataiban közvetlenül fizették meg ennek árát. Az uniós tagság megnyitná az utat az euró későbbi bevezetése felé, bár ez nem történne meg automatikusan a belépéssel. A támogatók az alacsonyabb árfolyamkockázatot, kiszámíthatóbb finanszírozást és nagyobb gazdasági stabilitást hangsúlyozták.

Az ellenzők szerint viszont a saját pénz lehetővé teszi, hogy Izland a gazdasági helyzetéhez igazítsa monetáris politikáját, és a 2008-as válság utáni alkalmazkodásban éppen a korona leértékelődése segítette a gazdaság talpra állását. A mostani eredmény ezért nem Európa-ellenes fordulatot jelez. Izland nem lép ki semmilyen európai együttműködésből. Marad az EGT-ben, a schengeni rendszerben és az EFTA-ban, továbbra is alkalmazza az egységes piac szabályainak jelentős részét, polgárai és vállalatai pedig megtartják az ebből származó jogaikat. Az EU Izland legfontosabb gazdasági és politikai partnereinek közössége marad. A választók többsége inkább azt üzente, hogy a jelenlegi konstrukciót még mindig elfogadhatóbbnak tartja a teljes tagság bizonytalan feltételeinél.