A nepáli villámáradás miatt Tibetben 261 eltűnt külföldit, köztük egy magyart keresnek a hatóságok

A nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak a hatóságok – jelentette be a tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel. Az autonóm terület kormányzója azt mondta, hogy a kínai fél már tájékoztatta az érintett országok kínai nagykövetségeit és konzulátusait. Hivatalos kínai adatok szerint szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek.
Eltűntként szerepel 104 nepáli, 49 indiai, 33 lett, 18 amerikai,15 brit, hat ausztrál, egy magyar, három német, két ír, egy spanyol, egy kazah, hat kanadai, három orosz, egy litván, három malajziai, két holland, két új-zélandi, egy portugál, egy ukrán, egy finn, két francia, két észt és négy dél-afrikai állampolgár.469-re nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, három magyart eltűntként tartanak nyilván
Vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint Nepálban legalább 734-en haltak meg, mintegy 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok közlése szerint a rossz idő miatt szombaton felfüggesztették a helikopteres mentést a természeti csapás sújtotta Nepálban, ahol a katasztrófa óta addig több mint 3700 embert mentettek ki. Az első becslések szerint 4-5 milliárd dollárra lehet szükség majd az újjáépítési munkálatokhoz.A gyilkos nepáli villámáradás oka a Himalája emelkedése és a globális felmelegedés együttes hatása lehet Több száz turista mellett egy magyar zarándok is eltűnt a nepáli villámáradásban