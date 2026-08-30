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2026-08-30 11:11:00 CEST

A nepáli villámáradás miatt Tibetben 261 eltűnt külföldit, köztük egy magyart keresnek a hatóságok

A vasárnap reggeli adatok szerint Nepálban 734-re nőtt a halálos áldozatok száma, ott 2498 embert eltűntként tartanak nyilván, három magyarral együtt.