US Open: Fucsovics Márton kezd a főtáblára jutott magyarok közül

tenisz;US Open;Fucsovics Márton;Marozsán Fábián;

2026-08-30 15:29:00 CEST

Fucsovics Márton a spanyol Daniel Merida ellen kezd a vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmekben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Udvardy Panna hétfőn, Piros Zsombor, Marozsán Fábián és Bondár Anna pedig kedden kezdi meg szereplését.

A főtáblára jutott magyar játékosok közül elsőként Fucsovics Márton (121.) kezdi meg szereplését az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves nyíregyházi játékos a spanyol Daniel Merida (39.) ellen kezdi megszereplését 17 óra körül.

A világranglistán 118. Piros Zsombor már három mérkőzésen is túl van, a selejtezőből küzdött fel magát. A spanyol Max Alcala Gurrit, az észt Daniil Glinkát és az ausztrál Christopher O'Connellt búcsúztatva jutott be a 128-as elitmezőnybe. Tavaly ugyancsak sikerrel járt a New York-i kvalifikációban, és most pályafutása második Grand Slam-főtáblájára készülhet. Az első győzelem ugyanakkor még várat magára, mivel egy éve kikapott a nyitófordulóban.

Idén az első körben Mattia Bellucci (96.) vár rá, akit eddig egyetlen találkozójukon megvert 2024-ben egy franciaországi challengeren. Az olasz az idei keménypályás sorozatban mindössze egy meccset tudott nyerni, a US Openen azonban még nem vesztett nyitófordulós meccset, és két éve Stan Wawrinkát is legyőzte a 128 között. Ha Piros nyer, akkor a 64 között vélhetően a hazai kedvenc Taylor Fritz-cel szállhat szembe.

Bondár Anna alanyi jogon főtáblás, és selejtezős ellenfelet kapott a cseh Lucie Havlickova (225.) személyében. Ha a magyar teniszező legyőzi a korábbi junior világelsőt és Roland Garros-győztest, akkor utána a 22. kiemelt amerikai Madison Keys vagy az orosz Alekszandra Kornyejeva vár rá.

A többi főtáblás magyar közül Marozsán Fábián (63.) az amerikai Michael Zheng (106.), míg Udvardy Panna (76.) a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew (97.) ellen kezd.