Megvan a diagnózis, több csontját is eltörte Tadej Pogacar

Több csontja is eltört Tadej Pogacarnak, aki súlyos sérülései miatt szombaton feladta a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt.Pogacar óriásit bukott, feladta a Vueltát
Adrian Rotunno, az UAE Emirates csapatorvosa azt közölte: a szlovén klasszis állapota stabil, ugyanakkor agyrázkódást szenvedett. Emellett bal kulcscsontját, valamint a C7-es nyakcsigolyát is eltörte.
???? Instagram @TamauPogi #LaVueltaEnCOPE pic.twitter.com/3ydEcAMW0m— COPEdaleando (@Copedaleando) August 30, 2026
A szlovén versenyzőt egy barcelonai kórházban ápolják, ahol az első hírek szerint már vasárnap megoperálták volna, azonban az agyrázkódás miatt egyelőre várnak a beavatkozással. Az UAE Emirates azt követően tudja majd eldönteni, Pogacart láthatjuk-e még 2026-ban versenyezni.