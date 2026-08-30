Megvan a diagnózis, több csontját is eltörte Tadej Pogacar

bukás;Vuelta a Espana;Tadej Pogacar;

2026-08-30 13:36:00 CEST

A szombati bukása alkalmával agyrázkódást szenvedett emellett bal kulcscsontját, valamint a C7-es nyakcsigolyát is eltörte.

Több csontja is eltört Tadej Pogacarnak, aki súlyos sérülései miatt szombaton feladta a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt.

Adrian Rotunno, az UAE Emirates csapatorvosa azt közölte: a szlovén klasszis állapota stabil, ugyanakkor agyrázkódást szenvedett. Emellett bal kulcscsontját, valamint a C7-es nyakcsigolyát is eltörte.

A szlovén versenyzőt egy barcelonai kórházban ápolják, ahol az első hírek szerint már vasárnap megoperálták volna, azonban az agyrázkódás miatt egyelőre várnak a beavatkozással. Az UAE Emirates azt követően tudja majd eldönteni, Pogacart láthatjuk-e még 2026-ban versenyezni.