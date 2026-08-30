Lövöldözés volt egy svájci technopartin, egy ember életét veszítette

Svájc;lövöldözés;

2026-08-30 15:43:00 CEST

A merénylőt nagy erőkkel keresik.

Egy 22 éves nő meghalt, öt ember pedig megsérült egy lövöldözésben a svájci Aarauban rendezett technopartin - írja a Reuters.

A helyi rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az áldozatok mind Svájcban élő, húszas éveikben járó emberek; a támadó után hajtóvadászat indult. A hatóságok a város nagyobb részeit lezárták, és arra kérték az embereket, hogy juttassák el hozzájuk az incidensről készült képeket és videókat. A rendőri jelenlétet elővigyázatosságból Aarau határain túl is megerősítették. A város mintegy 50 kilométerre fekszik Zürichtől.

Egy neve elhallgatását kérő, 34 éves szemtanú arról beszélt, hogy vasárnap hajnali fél három után, nem sokkal a zene leállását követően hallotta meg a lövéseket. Először azt hitte, tűzijáték hangját hallja. Elmondása szerint többen egy DJ-pult mögött kerestek fedezéket, egy nő pedig egy hűtőszekrény mögé bújt, de a hátába fúródott egy lövedék. A szemtanú szerint hiába próbálták újraéleszteni; a rendőrség közlése szerint a helyszínen életét veszítette. „Egyszerűen hihetetlenül tragikus. Fiatal volt” - mondta a férfi, aki azt is hozzátette, számára elképzelhetetlen, hogy ilyesmi történjen Aarauban, egy helyi rendezvényen, és még nem tudta feldolgozni a történteket. A szervezők honlapján az eseményt egy fedett lóversenypályán tartott technopartiként hirdették meg, amelyre 3500 embert vártak.

Svájcban európai összevetésben is az egyik legmagasabb a fegyverbirtoklási arány, ugyanakkor az erőszakos lövöldözések ritkán fordulnak elő. Az ország 2019-ben szigorúbb fegyvertartási szabályokat fogadott el.