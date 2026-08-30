Hét ember meghalt, miután felborult egy több száz embert szállító hajó az észak-ciprusi partoknál

Ciprus;hajóbaleset;

2026-08-30 17:16:00 CEST

A baleset oka egyelőre nem ismert.

Hét ember meghalt, miután vasárnap felborult egy 267 embert szállító hajó Észak-Ciprus partjainál - írja az Euronews.

A török belügyminisztérium közlése szerint a fedélzeten 259 utas és nyolcfős személyzet volt. A hajótestbe nagyjából hat kilométerre Kyrenia partjaitól víz kezdett beszivárogni, majd dél körül elsüllyedt. Murat Şenkul, Kyrenia polgármestere Facebook-bejegyzésében nagyon súlyosnak nevezte a helyzetet, és azt írta, hogy mentőakció zajlik.

A közösségi médiában terjedő felvételek a jelek szerint azt mutatják, hogy mentőmellényt viselő utasok az oldalára fordult hajón várják a mentőcsapatok megérkezését. A baleset oka egyelőre nem ismert. „Álláspontunk világos: amikor emberéletek vannak veszélyben, minden rendelkezésre álló eszközzel hozzájárulunk” - tudatta közleményében Nikos Christodoulides ciprusi elnök hivatala. Mint írták, a Ciprusi Köztársaság rendelkezik az azonnali segítségnyújtáshoz szükséges erőforrásokkal, műveleti kapacitással és készenléttel.

Ciprus 1974 óta megosztott, miután egy görög támogatású katonai puccsot török katonai invázió követett, és a sziget kettészakadt.