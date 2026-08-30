Két fiatalt is megkéselt egy idősebb férfi Debrecenben

Életveszélyes sérülést szenvedett az a férfi, akit vasárnap hajnalban megszúrtak Debrecenben - közölte vasárnap a rendőrség.
Mint írták, a budapesti lakossal szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt folytatnak eljárást.
Augusztus 29-én hajnali 3 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy két fiatal férfit megkéseltek a debreceni Múzeum utcában. A mentők mindkét sérültet kórházba vitték, a rendőrök pedig a kapott személyleírás alapján kezdték keresni a támadással gyanúsított férfit. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a 64 éves férfi szóváltásba keveredett a két fiatallal, majd elővett egy kést, és mindkettőjüket megszúrta. Később derült ki, hogy a 23 éves férfi életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
A járőrök a környéket átvizsgálva, mintegy két órával a bejelentés után találták meg a 64 éves férfit. Megbilincselték, majd előállították a főkapitányságra.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.