Két fiatalt is megkéselt egy idősebb férfi Debrecenben

Debrecen;elfogás;késelés;életveszélyt okozó testi sértés;

2026-08-30 17:14:00 CEST

Gyorsan elfogták a feltételezett elkövetőt.

Életveszélyes sérülést szenvedett az a férfi, akit vasárnap hajnalban megszúrtak Debrecenben - közölte vasárnap a rendőrség.

Mint írták, a budapesti lakossal szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt folytatnak eljárást.

Augusztus 29-én hajnali 3 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy két fiatal férfit megkéseltek a debreceni Múzeum utcában. A mentők mindkét sérültet kórházba vitték, a rendőrök pedig a kapott személyleírás alapján kezdték keresni a támadással gyanúsított férfit. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a 64 éves férfi szóváltásba keveredett a két fiatallal, majd elővett egy kést, és mindkettőjüket megszúrta. Később derült ki, hogy a 23 éves férfi életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A járőrök a környéket átvizsgálva, mintegy két órával a bejelentés után találták meg a 64 éves férfit. Megbilincselték, majd előállították a főkapitányságra.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.