Ellenőrzi a rendőrség a kalocsai repteret, ahonnan az ittas férfi ellopta a kisrepülőt

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2026-08-29 19:42:00 CEST

Ezt követően a többi repteret is ellenőrzik.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, a rendőrség elfogott egy 24 éves szomori férfit, aki ittas állapotban ellopott Kalocsáról egy Cesna 172 típusú kisrepülőt. A férfi felszállt, majd nem sokkal később a Tolna vármegyei Gerjen határában, egy napraforgó táblában kényszerleszállást hajtott végre. Hátrahagyva a repülőt, az 512. számú úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi az autót is el akarta lopni, de az idő közben riasztott rendőrök perceken belül elkapták.

A rendőrség most egy videót is posztolt a repülőtérről a Facebookon, itt néhány újabb részletet is megosztottak az esettel kapcsolatban. Eszerint az elkövető kitépte a földből a rögzítőköteleket, beszállt a gépbe, majd a szervízúton keresztül felszállt. A napraforgó táblában végrehajtott kényszerleszállás során a tolvaj könnyebben megsérült, de el tudott indulni a közút felé, itt kért segítséget az autóstól, majd próbálta a gépkocsit is eltulajdonítani.

A rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőtéren, amelyet az ország többi repülőtere is követ majd - tájékoztattak.