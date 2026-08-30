Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-08-30 17:06:00 CEST

A fődíjat most senki sem vitte el, de páran megint közel jártak hozzá.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 35. heti húzásán, vasárnap délután:

8

11

16

19

34

35

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 16 802 lett, ezek nyereménye 3 870 forint;

4 találatos szelvény 863 darab akadt, tulajdonosaik 16 295 forintot vehetnek fel;

5 számot heten találtak el, nyereményük egyenként 2 008 895 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 200 millió forint lesz.