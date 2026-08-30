szerencsejáték;hatos lottó;

Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

A fődíjat most senki sem vitte el, de páran megint közel jártak hozzá. 

 A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 35. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 8

  • 11

  • 16

  • 19

  • 34

  • 35

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 16 802 lett, ezek nyereménye 3 870 forint;

  • 4 találatos szelvény 863 darab akadt, tulajdonosaik 16 295 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot heten találtak el, nyereményük egyenként 2 008 895 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 200 millió forint lesz. 

Az ötös lottót senki sem.