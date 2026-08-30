Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 35. heti húzásán, vasárnap délután:
8
11
16
19
34
35
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 16 802 lett, ezek nyereménye 3 870 forint;
4 találatos szelvény 863 darab akadt, tulajdonosaik 16 295 forintot vehetnek fel;
5 számot heten találtak el, nyereményük egyenként 2 008 895 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 200 millió forint lesz.