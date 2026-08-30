Ismét Győrbe került a női kézilabda Szuperkupa

Ferencváros;kézilabda;Győr;

2026-08-30 17:05:00 CEST

A Győri Audi ETO KC 30-24-re legyőzte a Ferencvárost a női kézilabda Szuperkupa-mérkőzésen, vasárnap Székesfehérváron.

Az FTC több lövést rontott, Anna Kristensen védéseinek köszönhetően mégis vezetett (6-5). Ezt követően a győriek két találattal elléptek, időkérésükkel azonban ellenfelük malmára hajtották a vizet. A fővárosiak 12-11-nél megint vezettek, a szünetben azonban - Sandra Toft védései miatt - egygólos hátrányban voltak.

A második félidőben egy 3-0-s sorozat végén először volt három találat a különbség a csapatok között, majd 21-17-es győri vezetésnél Jesper Jensen ferencvárosi vezetőedző a 48. percben időt kért. Még több mint tíz perc volt hátra a meccsből, amikor már eldőlt a trófea sorsa, ugyanis a Bajnokok Ligája-ezüstérmes ETO védekezésben és támadásban is hatékonyabb volt, öt találattal vezetett. A hajrában a Ferencvárosnak még akadt egy 3-0-s szériája, de az egyenlítésre nem volt esélye, sőt a legnagyobb különbség éppen a meccs végére alakult ki.

A férfi Szuperkupa-mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged részvételével.

A győriek 2014-ben 29-28-ra, egy évvel később pedig 29-24-re nyertek az FTC ellen az idénynyitó tétmeccsen. A két csapat bajnoki rangadójára az új idényben Budapesten október 31-én, Győrben pedig március 27-én kerül sor.