Lemondott a vidékfejlesztési minisztérium egyik helyettes államtitkára

lemondás;helyettes államtitkár;Lőrincz Viktória;

2026-08-30 19:16:00 CEST

A tárcavezető, Lőrincz Viktória szerint a távozásban semmi rendkívüli nincs.

Élethelyzetében bekövetkezett változás miatt nyújtotta be lemondását a minisztérium egyik helyettes államtitkára, akinek pótlásáról rövidesen gondoskodnak - közölte egy vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésében a vidék- és területfejlesztési miniszter.

Lőrincz Viktória úgy fogalmazott, hogy a távozásban „nincs semmi rendkívüli”. A bejegyzésben egyúttal bírálta az ellenzéket is, amely szerinte a hírrel kapcsolatban „erőltetett összeesküvés-elméleteket” gyárt.

A minisztériumi dolgozók magánéletére hivatkozva azt írta, nem kívánják kommentálni a Fidesz által terjesztett állításokat, amelyeket „sületlenségeknek” nevezett. Egyúttal arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy tartsák tiszteletben az államigazgatásban dolgozókat, és ne terjesszenek róluk szerinte valótlan állításokat.