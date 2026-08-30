Kisvárdai döntetlenjével megőrizte veretlenségét az ETO FC

NB I;Kisvárda;ETO FC Győr;

2026-08-30 18:50:00 CEST

A címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB I hatodik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, így egyedüli csapatként továbbra is veretlen a mezőnyben.

Bár Lippai Tibor nem volt tagja a hazai kezdőcsapatnak, de kényszerűségből Nikola Radmanovac sérülése miatt már a negyedik percben pályára lépett, fél óra elteltével pedig a 28 éves belső védő megszerezte pályafutása első gólját az NB I-ben. Jobb oldali szöglet után lényegében a gólvonalon állva lőtt a hálóba.

Korábban a címvédő is betalált, Nfasu Njie szintén közelről, a kisvárdai kapus Ilja Popovicról kipattanó labdát vágta a léc alá. A gól előtt egy perccel Daniel Stefulj lövése után a labda a bal kapufa tövéről pattant oldalra, de a szünetig a győrieknek mindössze ez a két lehetőségük adódott, vagyis a címvédő nem futballozott veszélyesen.

Fordulás után a hazaiak rákapcsoltak, Soltész Dominik, Bohdan Menik és Marko Matanovic is közel állt a gólszerzéshez, de a vendégek megúszták, miközben a legveszélyesebb játékosuk, a középpályás Peter Agba két távoli, nagyon pontatlan lövése jelezte, hogy az ETO is próbált újabb gólt szerezni.

A hajrában a győriek már csak a kontratámadásaikra hagyatkoztak, de úgy tűnt, tökéletesen elégedettek az egy pont megszerzésével, a várdai játékosok pedig négy nagy helyzetből sem voltak képesek a maguk javára eldönteni a mérkőzést.

A várdaiak március 6-án nyertek legutóbb pályaválasztóként az NB I-ben, az azóta lejátszott nyolc bajnokiból hármat elveszítettek, ötször pedig döntetlent játszottak.

NB I, 6. forduló

Korábbi eredmények:

Újpest-Vasas 3-1

Honvéd-ZTE 1-0

Nyíregyháza-Paks 1-1

DVSC-MTK 2-2

A Puskás Akadémia-Ferencváros mérkőzés 19 órakor kezdődik.