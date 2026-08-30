Meghalt az a fiatal, akit a nyílt utcán szíven szúrtak Debrecenben

gyilkosság;Debrecen;késelés;

2026-08-30 19:55:00 CEST

A késelés után még tudtak vele kommunikálni. Társa súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil.

Meghalt a kórházban egy 23 éves fiatal, akit szíven szúrtak egy parkban, Debrecenben - hangzott el az RTL híradóban.

A hajléktalan férfi egy szóváltást követően lépett oda áldozataihoz, akik azért szóltak rá későbbi támadójukra, mert ordibált és egy nőt ütött itt az utcán. Kérték, hogy hagyja abba, ne bántsa, ezután ragadott kést és szúrta meg két áldozatát.

A hasba szúrt fiúnak volt annyi ereje, hogy egy közeli dohányboltnál kérjen segítséget. Az összeállításban megszólalt az a férfi, akihez elsőként szaladt oda, hogy hívjon mentőt, különben társa elvérzik. „Mondta, hogy hason szúrták, de a barátját meg szíven szúrta, és hogy menjünk már oda segíteni, mert nehogy meghaljon a barátja, nem szeretné” - fogalmazott Bucskó Tamás. Mire ideértek, azt látták, hogy az áldozat a járdán fekszik, a mellkasát pedig két kézzel szorítja a társaság harmadik tagja, aki sértetlenül megúszta. „Ott voltunk mellettük, tehát itt volt mellettem a srác is, aki feküdt a földön, mert a mentősök amúgy hamar kiértek, és úgy segítettek neki azonnal, és el is vitték” - fűzte hozzá. A helyszínen még a szíven szúrt fiúval is tudtak kommunikálni.

A hasán megsérült fiatal állapota stabil, őt még a kórházban tartják.