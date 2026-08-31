Indoklás nélkül vonta vissza a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence havannai nagyköveti kinevezését az Orbán Anita vezette külügy

nagykövet;Szabó Bence;

2026-08-31 05:30:00 CEST

Az egykori vívóklassis már a havannai nagyköveti megbízatásra készült, a parlamenti bizottság egyhangúlag támogatta a jelölését, és a kubai fél egyetértő nyilatkozata is megérkezett.

Szabó Bence azt állítja, hogy indoklás nélkül küldték el a Külügyminisztériumból, miután korábban már a havannai nagyköveti megbízatásra készült - írja az Index.

A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, edző, sportvezető a portálnak nyilatkozva elmondta, a minisztériumban egy levélben arról tájékoztatták, hogy a megváltozott körülmények miatt a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára. Még 2023-ban került kapcsolatba szorosabban a tárcával, ahol a sportdiplomáciai főosztály és a Magyar Olimpiai Bizottság közötti kapcsolattartással foglalkozott. Később több lehetséges nagyköveti állomáshelyet is felajánlottak neki. Mivel jól beszél spanyolul, először Madridot választotta, és megkezdte a felkészülést a diplomáciai szolgálatra. Saját elmondása szerint napi hat órát tanult, vizsgákat tett, és megkezdődött a fél évig tartó átvilágítása.

A madridi kinevezés végül nem valósult meg. Szabó Bence beszámolója szerint azért, mert Habsburg György párizsi nagykövet Madridba került. Ezt követően, 2025 elején vetették fel neki a havannai nagyköveti poszt lehetőségét.

A kubai megbízatás előkészítése már előrehaladott állapotban volt. Szabó Bence részt vett a parlamenti bizottsági meghallgatáson, ahol elmondása szerint a nyolc kormánypárti és a négy ellenzéki tag egyaránt támogatta a jelölését. Később a kubai fél egyetértő nyilatkozata is megérkezett.

A kiutazásra azonban nem került sor. Szabó Bence szerint hónapokig nem kapott érdemi tájékoztatást. Személyesen is próbált egyeztetni Orbán Anita külügyminiszterrel, aki azt mondta neki, hogy akkor beszélniük kell, de ebből sem lett semmi. Ezután felszólították diplomata-útlevelének leadására. Végül behívták a minisztériumba, ahol átadták neki a munkaviszonya megszüntetéséről szóló levelet.

Szabó Bence azt mondta, politikai okot nem lát a történtek mögött. Úgy fogalmazott, hogy nem a Fideszt vagy a Tiszát akarta képviselni, hanem Magyarországot. Azt továbbra sem érti, miért hiúsult meg a havannai kinevezése annak ellenére, hogy a folyamat addigra ilyen előrehaladott állapotban volt. Egyúttal azt mondta, arra is gondol, hogy a miniszterelnök nem tudott eltávolításáról.