Kedden indul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de januárig nem bírságol a NAV

bírság;NAV;adatszolgáltatás;

2026-08-31 09:46:00 CEST

Az adóhatóság közölte, a következő hónapok arra szolgálnak, hogy az érintettek kipróbálhassák a rendelkezésükre álló megoldásokat.

Szeptember 1-jén elindul a kötelező nyugtaadat-szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem bírságol – derül ki az adóhatóság lapunknak is elküldött tájékoztatásából. A közlemény szerint a következő négy hónap arra szolgál, hogy minden érintett kipróbálhassa a rendelkezésére álló megoldásokat, és megtalálja azt, amelyikkel a legegyszerűbben tudja teljesíteni új kötelezettségét.

A NAV kiemeli, hogy

keddtől a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, ennek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és -megőrzés pedig automatikus. „Érdemes tehát kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt. Az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Az üzembe helyezése is rendkívül egyszerű, amelyhez a NAV kisfilmje is segítséget ad” – hangsúlyozza az adóhatóság.

A tájékoztatás szerint aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosítanak egyszerű megoldást, a nyugtaadatok a Pénztárgép Portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A Pénztárgép Portál felületén az adatrögzítés holnap élesedik, hiszen a nyugtaadat-szolgáltatás új szabályai szeptember 1-jétől lépnek hatályba.

A közlemény kitér arra, hogy szeptember 1. és december 31. között a NAV „a számonkérés helyett az edukációra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt”. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok.

A kötelezettség tehát már szeptember 1-jétől él, januártól viszont a mulasztásnak már bírságkövetkezménye is lehet.

„A vállalkozásoknak érdemes tehát kihasználni a következő hónapokat: próbálják ki az ePénztárgépet, ismerjék meg a webes adatrögzítést, és válasszák azt a megoldást, amelyik a legjobban illeszkedik a működésükhöz” – zárja közleményét az adóhatóság.