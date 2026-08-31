zsoldosok;beszervezés;orosz hadsereg;

2026-08-31 11:05:00 CEST

A limai külügyminisztérium szerint legalább 459 állampolgár került megtévesztő vagyonőri ajánlatok nyomán az orosz fegyveres erőkhöz. Tizenegyen meghaltak, 114-en eltűntek, három embert ukrán alakulatok ejtettek foglyul, miközben családtagjaik határozottabb diplomáciai fellépést követelnek. Kimentésüket sürgetik.

Május 6. óta Karina egyetlen rövidségű WhatsApp-hangüzenetbe kapaszkodva próbálja fenntartani a reményt, hogy az orosz fővárosba utazott férje még életben van a háborús övezetben. A mindössze 39 másodperces felvételen a korábban tengerészként szolgáló, ötven év körüli Jorge fojtott hangon kéri feleségét, hogy imádkozzon érte és bízzon a szerencsés hazatérésében. A férfi eredetileg március végén indult el Limából Moszkvába abban a hiszemben, hogy kiváló nemzetközi munkalehetőséget talált az orvosi intézmények és diplomáciai épületek védelmében.

A megkeresés szerint 20 000 dolláros belépési bónuszt és 2500 dolláros havi fizetést ígértek neki, amit a családi tragédia áthidalására, felesége daganatos betegségének magánklinikai műtétjére szánt.

Moszkvába érkezése után Jorge hamar szembesült azzal, hogy az ígéretes objektumvédelmi munka átverés volt. A férfi az egyik utolsó hazaküldött üzenetében elmondta, hogy a hatóságok fenyegetéssel kényszerítették egy orosz nyelvű szerződés aláírására, miközben elvették a személyazonosító okmányait és a telefonját, majd azonnal megkezdték a katonai kiképzését a lövészárkokba küldés előtt. A perui állampolgár jelezte, hogy a toborzott külföldieket ágyútöltelékként használják a keleti frontvonalakon, miközben az ellátásuk és a velük való bánásmód emberi méltóságot sértő. A férfi azóta sem tudott pénzt hazaküldeni, felesége pedig az anyagi ellehetetlenülés miatt kénytelen volt elhagyni a fővárost a gyermekeikkel.

A perui külügyminisztérium hivatalos adatai szerint legkevesebb 459 perui állampolgár lépett be az Ukrajnában harcoló orosz fegyveres erők kötelékébe a megtévesztő állásajánlatok hatására. A perui hatóságok megerősítették, hogy az igazolt adatok alapján tizenegy állampolgáruk meghalt, száztizennégyen eltűntek, három személyt pedig az ukrán hadsereg ejtett fogságba. A limai diplomácia eddig 31 állampolgár kimenekítését tudta lebonyolítani, akik közül huszonnyolcan visszatértek Dél-Amerikába, míg hárman saját döntésük alapján Európában maradtak. A legújabb fejlemények szerint augusztus 9-én két újabb fiatal érkezett meg Limába, akiknek sikerült megszökniük a kényszertoborzás elől.

Fogva tartás az ígért munka helyett

A sikeresen hazajuttatott fiatalok jogi képviselője, Percy Salinas részletezte, hogy a védencei egy moszkvai kórházból használták ki a felügyelet megingását, és a perui nagykövetségre menekülve kértek védelmet. A szakértői és ügyvédi munkacsoport ugyanakkor élesen vitatja a hivatalos diplomáciai statisztikákat, becsléseik szerint 2024 óta valójában már mintegy 1200 perui állampolgár került az orosz katonai struktúrákba. A toborzási hálózatok elsősorban a szegénységben élő, középfokú végzettséggel rendelkező férfiakat veszik célba, függetlenül az életkoruktól vagy a meglévő egészségügyi problémáiktól.

A családtagok beszámolói alapján az illegális emberkereskedelmi és toborzási hálózatok feltérképezhető mintázatot követnek.

A célpontok többsége ismerősök és korábbi munkatársak ajánlásai révén került kapcsolatba a hálózattal, ahol perui és kolumbiai közvetítők szervezik az kiutazásokat. A hálózat hátterében olyan személyek állnak, akik korábban a magánbiztonsági szektorban dolgoztak, és tapasztalatot szereztek konfliktusövezetekben, például a bagdadi amerikai nagykövetség védelmének ellátásában. Ezek a kapcsolati hálók most a kelet-európai háborús övezet felé csatornázzák be a gyanútlan munkavállalókat.

Egy 61 éves áldozat, Alejandro esete pontosan illeszkedik ebbe a struktúrába, hiszen ő 2010 és 2013 között valóban a bagdadi amerikai diplomáciai képviseleten dolgozott biztonsági őrként. A férfi március közepén utazott el Oroszországba az objektumőri munka reményében, ám május végén megszakadt vele a kapcsolat, miután beszámolt a dokumentumai elkobzásáról és a fogva tartásáról. A családja semmilyen pénzbeli juttatást nem kapott, mivel a szerződésekben szereplő záradékok alapján a kifizetett összegeket egy orosz képviselő által kezelt helyi bankszámlákra utalták. Július elején az ukrán erők keleti területein megtalálták Alejandro igazolványát, így neve felkerült a hivatalos eltűnetési listára.

A toborzóhálózatok nyomában

A rászedett állampolgárok hozzátartozói határozottabb állami fellépést és aktívabb kutatási intézkedéseket követelnek a limai kormányzattól. A családok elvárják, hogy a diplomáciai képviseletek munkatársai személyesen keressék fel az oroszországi kórházakat, menekülttáborokat és katonai létesítményeket a túlélők azonosítása és kimentése érdekében. Emellett szorgalmazzák a háborús övezetben elhunyt állampolgárok földi maradványainak mielőbbi hazaszállítását, valamint egy specializált ügyészségi nyomozócsoport felállítását az illegális toborzóhálózatok felszámolására. A növekvő lakossági nyomás hatására a perui külügyminiszter, Carlos Espá a közelmúltban személyes egyeztetést folytatott Oroszország limai nagykövetével, Alekszej Usakovval.

A diplomáciai találkozón a perui fél hivatalos tájékoztatást és pontos adatokat követelt az orosz fegyveres erők kötelékébe került, elhunyt, eltűnt vagy fogságba esett állampolgárok jogi helyzetéről. A perui államigazgatás igyekszik nemzetközi jogi csatornákon keresztül nyomást gyakorolni a moszkvai vezetésre a kényszerszerződések semmissé nyilvánítása érdekében.

A latin-amerikai munkavállalók megtévesztése és háborús övezetbe juttatása jól mutatja a kelet-európai konfliktus globális elérését és emberi következményeit.

A szegénységből kitörni vágyó, családi tragédiákkal küzdő állampolgárok kihasználása súlyos humánpolitikai és nemzetközi jogi aggályokat vet fel. A limai hatóságok fellépése és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések sikeressége határozza meg, hogy hány kényszerített állampolgár térhet vissza épségben a családjához a háborús borzalmak után.

A szegénységből kitörni vágyó, családi tragédiákkal küzdő állampolgárok kihasználása súlyos humánpolitikai és nemzetközi jogi aggályokat vet fel.

A limai hatóságok fellépése és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések sikeressége határozza meg, hogy hány kényszerített állampolgár térhet vissza épségben a családjához a háborús borzalmak után.