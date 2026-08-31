A Skarżysko-Kamiennában kigyulladt dróngyár ügyében idegen szabotázst is vizsgálnak

merénylet;tűz;Svájc;dróngyár;

2026-08-31 15:17:00 CEST

Éjfél után riasztották a tűzoltókat a WB Electronics lengyel hadiipari üzeméhez, ahol kompozit elemek készülnek FlyEye felderítő eszközökhöz és Warmate bolyongó lőszerekhez. A belbiztonsági szolgálat bekapcsolódott a nyomozásba, miután álarcos behatolóról érkeztek értesülések.

Éjfél után néhány perccel riasztották a mentőegységeket Skarżysko-Kamiennában, miután tűz keletkezett a WB Electronics helyi gyáregységének egyik csarnokában. A Varsótól mintegy 150 kilométerre délre fekvő ipari komplexumban katonai drónokhoz szükséges szerkezeti és kompozit elemeket készítenek. Öt tűzoltóegység 25 szakembere dolgozott a helyszínen, a lángokat nagyjából két óra alatt sikerült megfékezni. Az üzemcsarnokban a tűz keletkezésekor nem voltak dolgozók, ezért személyi sérülés nem történt.

A tűzoltókat eredetileg egy betörésjelző riasztó aktiválódása miatt értesítették. Ez már a nyomozás első óráiban felvetette annak lehetőségét, hogy nem műszaki meghibásodás áll a háttérben. Nem hivatalos lengyel sajtóértesülések szerint a biztonsági kamerák egy símaszkot viselő ismeretlen személyt rögzítettek, aki az éjszaka folyamán behatolt a gyár területére. A rendőrség mellett ezért a lengyel Belbiztonsági Ügynökség, az ABW munkatársai is bekapcsolódtak a vizsgálatba.

Jacek Dobrzyński, a lengyel különleges szolgálatok koordinátorának szóvivője azt közölte, hogy minden lehetséges forgatókönyvet ellenőriznek. A hatóságok egyelőre nem jelentették ki, hogy szabotázs történt, de a gyújtogatás gyanúja a vizsgálat egyik kiemelt iránya. A helyszínen rögzített fizikai nyomokat, kémiai maradványokat, a kamerafelvételeket és az informatikai rendszerek adatait egyaránt elemzik. A nyomozók azt is tisztázni próbálják, miként juthatott be illetéktelen személy egy stratégiai jelentőségű hadiipari létesítmény területére.

Drónok kulcsfontosságú elemei készülnek az üzemben

A skarżysko-kamiennai telephely a WB Group gyártási hálózatának fontos része. A lengyel magántulajdonú hadiipari cég digitális parancsnoki és kommunikációs rendszereket, felderítő drónokat, valamint bolyongó lőszereket fejleszt és gyárt. A helyi üzemben előállított kompozit alkatrészek a FlyEye felderítő eszközök és a Warmate csapásmérő rendszerek gyártásához szükségesek. Mindkét típust használja a lengyel haderő, és Ukrajna is jelentős mennyiségben alkalmazza őket az orosz erők elleni harcokban.

A FlyEye optikai és infravörös érzékelőkkel végzi a felderítést, és valós idejű adatokat továbbíthat a tüzérségi egységeknek.

A Warmate ezzel szemben úgynevezett bolyongó lőszer: hosszabb ideig képes a célterület felett maradni, majd azonosított célpontra csapást mérni. A két rendszer a WB Group nemzetközileg is ismert termékei közé tartozik. Emiatt egy ilyen gyár működésének akár rövid idejű zavarása is érzékenyen érintheti a lengyel és az ukrán ellátási láncokat.

Lengyelország az ukrajnai háború kezdete óta a Kijevnek nyújtott nyugati katonai segítség egyik legfontosabb logisztikai központja. Varsó közben saját haderőfejlesztését is felgyorsította, és a védelmi ipar kapacitásainak bővítésére jelentős összegeket fordít. A lengyel biztonsági szolgálatok az elmúlt években több alkalommal számoltak be olyan ügyekről, amelyekben orosz vagy belarusz megbízásra végzett felderítéssel, gyújtogatással vagy más szabotázsakció előkészítésével gyanúsítottak külföldi állampolgárokat.

Az ABW is bekapcsolódott a vizsgálatba

Az európai hadiipari és logisztikai létesítmények körüli biztonsági aggodalmak az ukrajnai háború elhúzódásával erősödtek. Több országban vizsgáltak szándékos gyújtogatásokat, kibertámadásokat, elektronikai zavarásokat és olyan felderítő tevékenységet, amely stratégiai infrastruktúrához kapcsolódott. A hatóságok minden egyes esetben külön bizonyítást tartanak szükségesnek, ezért a skarżysko-kamiennai tűz esetében sem tekintik bizonyítottnak az idegen állami hátteret.

A tűz gyors megfékezése miatt a rendelkezésre álló információk szerint nem semmisült meg a gyártókapacitás jelentős része, a tényleges anyagi kár felmérése azonban még folyamatban van.

A vizsgálatnak arra is választ kell adnia, hogy a behatoló kapcsolatba hozható-e közvetlenül a tűzzel, használt-e gyújtóeszközt, illetve egyedül vagy más személyekkel együtt járt-e el. A kamerafelvételek időrendje, a beléptető rendszerek adatai és a helyszíni maradványok lehetnek döntőek.

Az incidens várhatóan a lengyel védelmi vállalatok biztonsági protokolljainak felülvizsgálatához vezet. A hadiipari cégeknek nemcsak kibervédelmi rendszereiket, hanem a fizikai beléptetést, az éjszakai őrzést, a riasztók összekapcsolását és a kritikus gyártóterek elkülönítését is erősíteniük kell. A WB Electronics esete azért különösen érzékeny, mert olyan technológiát gyárt, amely közvetlenül kapcsolódik a lengyel haderő modernizációjához és az ukrán védelemhez.

A lengyel kormány egyelőre óvatosságra intett az elhamarkodott következtetésekkel kapcsolatban. A hatóságok arra törekednek, hogy a nyomozás eredményeit csak ellenőrzött adatok alapján hozzák nyilvánosságra, miközben a közösségi médiában terjedő állításokat külön is vizsgálják. A tűz oka így továbbra sem tisztázott: a műszaki hiba, a szándékos gyújtogatás és a külföldi megrendelésre végrehajtott szabotázs lehetősége közül a bizonyítékoknak kell eldönteniük, melyik állja meg a helyét.